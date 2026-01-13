Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/torgovlya-866444377.html
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле - 13.01.2026, ПРАЙМ
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле
Банк России запустил на своем сайте сервис, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:30+0300
2026-01-13T15:32+0300
экономика
финансы
банки
технологии
рынок
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_0:132:3074:1861_1920x0_80_0_0_74194b119272f93a89e6855f099bce46.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России запустил на своем сайте сервис, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком, говорится в сообщении ЦБ. "Банк России на своем сайте запустил сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком", - сообщил ЦБ. Сервис позволяет рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее. Если есть документы, которые подтверждают информацию, их можно приложить к сообщению. "Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры. Сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251120/gosduma-864770294.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860715631_209:0:2865:1992_1920x0_80_0_0_6f61b01a9290fe987d715cbb84e44f41.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, технологии, рынок, торговля
Экономика, Финансы, Банки, Технологии, Рынок, торговля
15:30 13.01.2026 (обновлено: 15:32 13.01.2026)
 
ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле

ЦБ начал прием анонимных сообщений о манипулировании рынком

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Центральный банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России запустил на своем сайте сервис, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком, говорится в сообщении ЦБ.
"Банк России на своем сайте запустил сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком", - сообщил ЦБ.
Сервис позволяет рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее. Если есть документы, которые подтверждают информацию, их можно приложить к сообщению.
"Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры. Сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения", - говорится в сообщении.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
В Госдуму внесли проекты по пресечению манипулирования рынком
20 ноября 2025, 20:34
 
ЭкономикаФинансыБанкиТехнологииРынокторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала