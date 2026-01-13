https://1prime.ru/20260113/torgovlya-866444377.html

ЦБ запустил сервис для анонимных сообщений об инсайдерской торговле

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Банк России запустил на своем сайте сервис, с помощью которого можно анонимно проинформировать регулятора об инсайдерской торговле и манипулировании рынком, говорится в сообщении ЦБ. "Банк России на своем сайте запустил сервис, где можно анонимно сообщить о случаях неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком", - сообщил ЦБ. Сервис позволяет рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на рынке, о нарушениях инсайдерской политики в компаниях и так далее. Если есть документы, которые подтверждают информацию, их можно приложить к сообщению. "Такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры. Сервис не предполагает обратной связи и выплаты вознаграждения автору сообщения", - говорится в сообщении.

