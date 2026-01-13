https://1prime.ru/20260113/tramp-866421546.html

Трамп обсудит с чиновниками США действия против Ирана на фоне протестов

Трамп обсудит с чиновниками США действия против Ирана на фоне протестов - 13.01.2026, ПРАЙМ

Трамп обсудит с чиновниками США действия против Ирана на фоне протестов

Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с чиновниками своей администрации, чтобы, как ожидается, обсудить действия против Ирана на фоне протестов в... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T00:34+0300

2026-01-13T00:34+0300

2026-01-13T00:34+0300

мировая экономика

экономика

общество

иран

сша

тегеран

дональд трамп

марко рубио

марк рубио

wsj

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866421546.jpg?1768253641

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник встретится с чиновниками своей администрации, чтобы, как ожидается, обсудить действия против Ирана на фоне протестов в исламской республике. Во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, ранее подтвердили в Белом доме. При этом там отказались раскрыть повестку встречи, отметив, что такие консультации носят регулярный характер. Газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщает, что дальнейшие действия США в отношении Ирана могут включать в себя "развертывание секретного кибероружия против иранских военных и гражданских объектов, введение дополнительных санкций против Тегерана и военные удары". При этом ожидается, что на встрече американский лидер не примет окончательное решение. Трамп в настоящий момент склоняется к санкционированию военных ударов по Ирану, однако может изменить свою позицию в зависимости от развития ситуации в стране и консультаций с ближайшими советниками, утверждает WSJ со ссылкой на американских чиновников. Трамп на фоне протестов ранее выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие. Президент США в воскресенье заявил, что Тегеран призвал к переговорам по ядерной программе и Вашингтон может встретиться с иранскими представителями. Он отметил, что находится в контакте с лидерами иранской оппозиции, и пообещал невиданные ранее удары по Ирану в случае атаки Тегерана на американские военные и коммерческие объекты. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф в ответ заявил, что Тегеран готов преподать Трампу "незабываемый урок" в случае нападения Вашингтона. В то же время глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. Белый дом сам факт таких контактов подтвердил. Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их не менее 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.

иран

сша

тегеран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , иран, сша, тегеран, дональд трамп, марко рубио, марк рубио, wsj, мид