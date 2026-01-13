https://1prime.ru/20260113/tramp-866456728.html

Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики

Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики - 13.01.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T22:22+0300

2026-01-13T22:22+0300

2026-01-13T22:22+0300

мировая экономика

сша

канада

мексика

дональд трамп

ford

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. "Срок его действия скоро истекает, и не имеет значения, будет он или нет. Я думаю, что они этого хотят. Мне, честно говоря, всё равно", - сказал Трамп журналистам в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.

https://1prime.ru/20251025/tramp-863936267.html

сша

канада

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, ford