Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики - 13.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики
13.01.2026
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. "Срок его действия скоро истекает, и не имеет значения, будет он или нет. Я думаю, что они этого хотят. Мне, честно говоря, всё равно", - сказал Трамп журналистам в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
