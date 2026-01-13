Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/tramp-866456728.html
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики - 13.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики
Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T22:22+0300
2026-01-13T22:22+0300
мировая экономика
сша
канада
мексика
дональд трамп
ford
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70fa4e4b3c0f1b82fd610c8831130c4f.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. "Срок его действия скоро истекает, и не имеет значения, будет он или нет. Я думаю, что они этого хотят. Мне, честно говоря, всё равно", - сказал Трамп журналистам в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган. Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
https://1prime.ru/20251025/tramp-863936267.html
сша
канада
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151592_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51e435d95f60abc9fcd29eedaded4baa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, канада, мексика, дональд трамп, ford
Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Ford
22:22 13.01.2026
 
Трамп заявил, что его не волнует торговое соглашение США, Канады и Мексики

Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения США, Канады и Мексики

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Дональд Трамп. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не волнует судьба истекающего соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.
"Срок его действия скоро истекает, и не имеет значения, будет он или нет. Я думаю, что они этого хотят. Мне, честно говоря, всё равно", - сказал Трамп журналистам в ходе визита на завод компании Ford в штате Мичиган.
Соглашение США-Мексика-Канада было подписано в 2018 году и заменило собой Североамериканскую зону свободной торговли.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.10.2025
Трамп заявил о повышении пошлин против Канады
25 октября 2025, 23:46
 
Мировая экономикаСШАКАНАДАМЕКСИКАДональд ТрампFord
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала