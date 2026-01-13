Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назовет свою кандидатуру на пост главы ФРС в ближайшие недели - 13.01.2026, ПРАЙМ
Трамп назовет свою кандидатуру на пост главы ФРС в ближайшие недели
2026-01-13T23:26+0300
2026-01-13T23:26+0300
мировая экономика
сша
джером пауэлл
дональд трамп
ford
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в ближайшие недели назовет свою кандидатуру на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне его жесткой критики в отношении действующего председателя регулятора Джерома Пауэлла. "Скоро, в ближайшие несколько недель", - сказал Трамп журналистам во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте. В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки. Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку Пауэллу во вторник на фоне давления со стороны американских властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Американский лидер неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
сша
мировая экономика, сша, джером пауэлл, дональд трамп, ford
Мировая экономика, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Ford
23:26 13.01.2026
 
Трамп назовет свою кандидатуру на пост главы ФРС в ближайшие недели

Трамп заявил, что назовет свою кандидатуру на пост главы ФРС в ближайшие недели

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в ближайшие недели назовет свою кандидатуру на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне его жесткой критики в отношении действующего председателя регулятора Джерома Пауэлла.
"Скоро, в ближайшие несколько недель", - сказал Трамп журналистам во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте.
В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки.
Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку Пауэллу во вторник на фоне давления со стороны американских властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Американский лидер неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Джером Пауэлл - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Главы мировых центробанков выразили поддержку главе ФРС США
Мировая экономикаСШАДжером ПауэллДональд ТрампFord
 
 
