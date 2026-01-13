https://1prime.ru/20260113/tramp-866457888.html

Трамп назовет свою кандидатуру на пост главы ФРС в ближайшие недели

мировая экономика

сша

джером пауэлл

дональд трамп

ford

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что в ближайшие недели назовет свою кандидатуру на пост нового главы Федеральной резервной системы (ФРС) на фоне его жесткой критики в отношении действующего председателя регулятора Джерома Пауэлла. "Скоро, в ближайшие несколько недель", - сказал Трамп журналистам во время посещения автомобильного завода Ford в Детройте. В понедельник Пауэлл сообщил, что министерство юстиции США угрожает ему уголовными обвинениями из-за его показаний в конгрессе по поводу ремонта штаб-квартиры ФРС. Однако сам глава ФРС полагает, что эти обвинения связаны с его отказом следовать указаниям Трампа и снижать процентные ставки. Главы 11 мировых центробанков выразили поддержку Пауэллу во вторник на фоне давления со стороны американских властей, следует из релиза Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав Пауэлла "упрямым волом". Американский лидер неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла именно о реконструкции комплекса зданий ФРС.

сша

