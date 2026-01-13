Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп назвал Китай одним из крупнейших налогоплательщиков США
Трамп назвал Китай одним из крупнейших налогоплательщиков США
мировая экономика
китай
сша
великобритания
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. КНР стала одним из крупнейших налогоплательщиков Штатов благодаря тарифной политике Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп. "Китай сейчас является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Вы бы раньше поверили, услышав это?" - сказал американский лидер во время своей речи, посвященной экономике, в Детройте. Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января 2025 года. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны, при этом почти сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале прошлого года - он начал торговую войну с КНР и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. Сейчас размер пошлин составляет 47% за рядом исключений. На фоне американского тарифного давления Китай утратил статус второго по величине держателя американского госдолга, уступив это место Великобритании. Согласно последним данным, объем заимствований США у КНР в октябре 2025 года составил 688,7 миллиарда долларов против 877,9 миллиарда у Соединенного Королевства. Таким образом, финансовые обязательства Соединенных Штатов перед Китаем упали на 9,4% в годовом выражении, в то время как перед европейским государством, напротив, подскочили на 17,6%.
23:58 13.01.2026
 
Трамп назвал Китай одним из крупнейших налогоплательщиков США

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. КНР стала одним из крупнейших налогоплательщиков Штатов благодаря тарифной политике Белого дома, заявил президент США Дональд Трамп.
"Китай сейчас является одним из наших крупнейших налогоплательщиков. Вы бы раньше поверили, услышав это?" - сказал американский лидер во время своей речи, посвященной экономике, в Детройте.
Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подходит к концу 20 января 2025 года. Визитной карточкой его политики за этот период стали тарифные войны, при этом почти сразу же после прихода в Овальный кабинет - уже в феврале прошлого года - он начал торговую войну с КНР и постепенно вводил пошлины против импорта китайских товаров. Сейчас размер пошлин составляет 47% за рядом исключений.
На фоне американского тарифного давления Китай утратил статус второго по величине держателя американского госдолга, уступив это место Великобритании. Согласно последним данным, объем заимствований США у КНР в октябре 2025 года составил 688,7 миллиарда долларов против 877,9 миллиарда у Соединенного Королевства. Таким образом, финансовые обязательства Соединенных Штатов перед Китаем упали на 9,4% в годовом выражении, в то время как перед европейским государством, напротив, подскочили на 17,6%.
Юань и доллар - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Китай перестал быть вторым крупнейшим держателем госдолга США
Вчера, 05:57
 
