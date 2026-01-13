https://1prime.ru/20260113/trevoga-866449070.html

Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии, пишут СМИ

Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии, пишут СМИ - 13.01.2026, ПРАЙМ

Во Франции забили тревогу из-за дерзкого плана Германии, пишут СМИ

Во Франции опасаются разрушения регионального баланса из-за усиления военной мощи Германии, пишет издание Bloomberg. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Во Франции опасаются разрушения регионального баланса из-за усиления военной мощи Германии, пишет издание Bloomberg."Франция находится в хрупком положении, и тот факт, что Германия с такой решимостью предпринимает шаги, безусловно, создаст ситуацию, которая может оставить нас на обочине дороги", — цитирует издание слова депутата Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами.Издание отмечает, что Париж обеспокоен значительным увеличением инвестиций Германии в собственную военную промышленность из-за опасений, что это подорвет его позиции как одного из ведущих мировых экспортеров вооружений.Еврокомиссия в марте представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов.

