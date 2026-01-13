Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России обновили исторический максимум - 13.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 13.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5% и составили 763,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T16:09+0300
2026-01-13T16:09+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5% и составили 763,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря составляли 752,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
16:09 13.01.2026
 
Международные резервы России обновили исторический максимум

© РИА Новости . Сергей Гунеев
Здание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5% и составили 763,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря составляли 752,6 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
