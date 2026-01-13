https://1prime.ru/20260113/tsb-866445415.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - 13.01.2026, ПРАЙМ

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5% и составили 763,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T16:09+0300

2026-01-13T16:09+0300

2026-01-13T16:09+0300

финансы

россия

рф

сша

банк россия

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874004_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_138097f2d9c00efca4ef5360545b2c00.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 19 по 26 декабря увеличились на 1,5% и составили 763,9 миллиарда долларов, обновив рекорд, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 26 декабря 2025 года составили 763,9 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 млрд долларов США, или на 1,5%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 19 декабря составляли 752,6 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

https://1prime.ru/20251209/kubyshka-865327335.html

рф

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, сша, банк россия, мвф