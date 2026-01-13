https://1prime.ru/20260113/tsb-866453504.html

ЦБ объявил официальные курсы валют на среду

2026-01-13T19:40+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, уменьшился на 0,93 копейки относительно вторника, до 11,2763 рубля, доллара - увеличился на 6,14 копейки, до 78,8527 рубля, евро - вырос на 43,05 копейки, до 92,3973 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня 2024 года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

