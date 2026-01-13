Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая - 13.01.2026
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма. Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов. "Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма. Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.
06:39 13.01.2026
 
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая

Катаяма: почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая

ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма.
Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов.
"Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма.
Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.
 
