Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая

Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая

2026-01-13T06:39+0300

экономика

мировая экономика

китай

япония

сша

минфин сша

ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма. Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов. "Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма. Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.

2026

