https://1prime.ru/20260113/uchastniki-866425256.html
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая - 13.01.2026, ПРАЙМ
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:39+0300
2026-01-13T06:39+0300
2026-01-13T06:39+0300
экономика
мировая экономика
китай
япония
сша
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866425256.jpg?1768275568
ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма.
Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов.
"Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма.
Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.
китай
япония
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, япония, сша, минфин сша
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, США, Минфин США
Почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
Катаяма: почти все участники G7 согласились ускорить сокращение зависимости от Китая
ТОКИО, 13 янв – ПРАЙМ. Почти все участники совещания министров финансов стран G7 согласились с необходимостью ускорить сокращение зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, сообщила на пресс-конференции после встречи в США министр финансов Японии Сацуки Катаяма.
Она заявила, что к странам "семерки" присоединились Австралия, Индия, Южная Корея, Мексика и все участники обсуждали вопросы цепочек поставок редкоземельных металлов.
"Почти все (участники – ред.) согласились с (необходимостью) ускорить снижение степени зависимости от Китая в области редкоземельных металлов, и суть этого включена в обнародованное заявление для прессы минфина США", - сказала Катаяма.
Она также рассказала журналистам, что в своем выступлении поделилась с участниками опытом Японии, которая после ухудшения отношений с Китаем в 2010 году смогла снизить зависимость от КНР по редкоземельным металлам с 90% до 60%.