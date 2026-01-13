https://1prime.ru/20260113/udobreniya-866439771.html
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое - 13.01.2026, ПРАЙМ
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:38+0300
экономика
россия
минеральные удобрения
торги
биржевые торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/48/841504834_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_edaa104be18abcaa7ca639a568f83be0.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн", - говорится в сообщении. По данным службы, наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра – на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. Затем идут карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения. Отмечается, что развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских аграриев минеральными удобрениями по доступным ценам. Служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.
https://1prime.ru/20251017/udobreniya-863619523.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/48/841504834_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_ad5414b75d5e6301945a8d64eba42d12.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минеральные удобрения, торги, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, минеральные удобрения, Торги, биржевые торги
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое
ФАС: объем биржевых торгов минеральными удобрениями в РФ в 2025 году вырос вдвое
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По данным службы, наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра – на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. Затем идут карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения.
Отмечается, что развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских аграриев минеральными удобрениями по доступным ценам.
Служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.
В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений