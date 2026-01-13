Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое - 13.01.2026, ПРАЙМ
Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое
2026-01-13T13:38+0300
2026-01-13T13:38+0300
экономика
россия
минеральные удобрения
торги
биржевые торги
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн", - говорится в сообщении. По данным службы, наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра – на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. Затем идут карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения. Отмечается, что развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских аграриев минеральными удобрениями по доступным ценам. Служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.
россия, минеральные удобрения, торги, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, минеральные удобрения, Торги, биржевые торги
13:38 13.01.2026
 
© РИА Новости . Денис Абрамов
Мешки с азотными удобрениями
Мешки с азотными удобрениями. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
"В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
По данным службы, наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра – на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. Затем идут карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения.
Отмечается, что развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских аграриев минеральными удобрениями по доступным ценам.
Служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 17.10.2025
В России продлили квоты на вывоз минеральных удобрений
17 октября 2025, 09:06
 
ЭкономикаРОССИЯминеральные удобренияТоргибиржевые торги
 
 
