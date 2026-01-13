https://1prime.ru/20260113/udobreniya-866439771.html

Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое

Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России вырос вдвое

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем биржевых торгов минеральными удобрениями в России в 2025 году вырос вдвое по сравнению с 2024 годом - до 294 тысяч тонн, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "В 2025 году на бирже реализовано 294 тысячи тонн минеральных удобрений, при этом годом ранее - 146 тысяч тонн", - говорится в сообщении. По данным службы, наиболее востребована на биржевых торгах аммиачная селитра – на ее долю приходится более трети всех биржевых продаж. Затем идут карбамидно-аммиачная смесь и азотно-фосфорные удобрения. Отмечается, что развитие биржевых торгов помогает формировать ценовые индикаторы, снижает риски манипуляций ценами и обеспечивает российских аграриев минеральными удобрениями по доступным ценам. Служба напоминает, что предельный уровень цен на минеральные удобрения для сельхозтоваропроизводителей по-прежнему зафиксирован на уровне 2022 года.

