"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов

13.01.2026

МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает на Украине. "Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.По мнению Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают уезжать из города, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением. "Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.Ранее Владимир Зеленский подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что тот, на фоне проблем с электроэнергией и отоплением, предложил жителям столицы покинуть город, высказывая недовольство недостаточной готовностью к атакам. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщили о сериях взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критически важных объектов инфраструктуры.

