"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt... | 13.01.2026
2026-01-13T05:33+0300
2026-01-13T05:33+0300
2026-01-13T05:33+0300
мировая экономика
киев
украина
виталий кличко
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает на Украине. "Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.По мнению Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают уезжать из города, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением. "Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.Ранее Владимир Зеленский подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что тот, на фоне проблем с электроэнергией и отоплением, предложил жителям столицы покинуть город, высказывая недовольство недостаточной готовностью к атакам. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщили о сериях взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
киев
украина
мировая экономика, киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ
. Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил
корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает на Украине.
"Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.
По мнению Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают уезжать из города, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением.
"Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.
Ранее Владимир Зеленский
подверг критике мэра Киева Виталия Кличко
за то, что тот, на фоне проблем с электроэнергией и отоплением, предложил жителям столицы покинуть город, высказывая недовольство недостаточной готовностью к атакам.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине
в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина
. СМИ сообщили о сериях взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
