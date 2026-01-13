Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/ukraina-866424234.html
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов
Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T05:33+0300
2026-01-13T05:33+0300
мировая экономика
киев
украина
виталий кличко
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_951766118580e12efcd3ee169877393c.jpg
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает на Украине. "Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, &lt;…&gt; Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.По мнению Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают уезжать из города, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением. "Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.Ранее Владимир Зеленский подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что тот, на фоне проблем с электроэнергией и отоплением, предложил жителям столицы покинуть город, высказывая недовольство недостаточной готовностью к атакам. На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщили о сериях взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
https://1prime.ru/20260111/zelenskiy-866360995.html
https://1prime.ru/20260110/ukraina-866347880.html
https://1prime.ru/20260109/ukraina-866315991.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/24/841312498_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a00c279e9f7a0815291c6c229e18f335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, киев, украина, виталий кличко, владимир зеленский, владимир путин
Мировая экономика, Киев, УКРАИНА, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Владимир Путин
05:33 13.01.2026
 
"Почти катастрофа": в Киеве впали в истерику после российский ударов

Welt: Киев встал на грани катастрофы из-за успешных ударов ВС России

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Украинский флаг, Киев. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. Киев находится на грани серьезной катастрофы из-за успешных атак российской армии на энергетическую систему города, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который работает на Украине.
"Россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру, особенно тепловые электростанции, и с немалым успехом. Дела обстоят так: в тысячах домов отключилось отопление, с электричеством возникли проблемы, <…> Вода тоже постоянно отключается. Это почти катастрофа" — пояснил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.01.2026
"Дикий эксперимент": на Украине заявили о падении Киева из-за Зеленского
11 января, 05:55
По мнению Ваннера, украинцы испытывают растерянность из-за бездействия властей, которые, с одной стороны, призывают уезжать из города, но с другой утверждают, что якобы контролируют ситуацию с энергоснабжением.
"Ну да, на самом деле ведь в квартирах тепло, температура около 15 градусов, так что я почти не слышу серьезных жалоб или критики" — сыронизировал корреспондент.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Буквально раздирают": в Раде пришли в истерику из-за ЧП в Киеве
10 января, 07:32
Ранее Владимир Зеленский подверг критике мэра Киева Виталия Кличко за то, что тот, на фоне проблем с электроэнергией и отоплением, предложил жителям столицы покинуть город, высказывая недовольство недостаточной готовностью к атакам.
На прошлой неделе Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на нападение на резиденцию Владимира Путина. СМИ сообщили о сериях взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критически важных объектов инфраструктуры.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2026
"Зеленский ушел". В США сделали заявление о переменах в Киеве
9 января, 02:57
 
Мировая экономикаКиевУКРАИНАВиталий КличкоВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала