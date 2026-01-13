Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/ukraina-866424899.html
"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе
"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе
В Одессе одной из наиболее обсуждаемых тем стали регулярные акции жестокости, допускаемые сотрудниками украинских ТЦК, о чем пишет немецкая газета Berliner... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:21+0300
2026-01-13T06:21+0300
мировая экономика
общество
украина
одесса
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4a146b5452eafb748a9287ac122b34eb.jpg
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. В Одессе одной из наиболее обсуждаемых тем стали регулярные акции жестокости, допускаемые сотрудниками украинских ТЦК, о чем пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей. "Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры", — пожаловался изданию местный житель.По словам собеседника газеты, власти Украины предпочитают не комментировать действия ТЦК, представляя их как якобы сфабрикованные обвинения со стороны России, несмотря на многочисленные свидетельства злоупотреблений в социальных сетях."Я сам это пережил и до сих пор вижу десятки подобных случаев со своими товарищами. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства", — добавил он. Газета подчеркивает, что многие украинцы прибегают к коррупционным схемам в ТЦК, чтобы избавиться от проблем, и больше не соприкасаются с вопросами мобилизации. Проблемы коррупции на Украине, особенно в военной сфере, являются регулярно обсуждаемой темой. Согласно опросу, опубликованному "Украинской правдой" в апреле 2024 года, свыше половины населения Украины считает коррупцию крупнейшей угрозой для развития страны. На видео, распространенных в интернете, видны сцены применения силы во время мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, часто прибегая к насилию. При этом мужчины призывного возраста в Украине всеми способами избегают призыва: скрываются нелегально за границей, поджигают военкоматы или прячутся в домах. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, недавно увеличилось количество нарушений со стороны работников военкоматов. Военкомы превышают свои полномочия, прибегая к избиениям и провоцированию дорожно-транспортных происшествий для задержания граждан.
https://1prime.ru/20260110/odessa-866356445.html
https://1prime.ru/20260105/odessa-866212148.html
https://1prime.ru/20260102/odessa-866165600.html
украина
одесса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846050033_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b35b5349696df79ea4698a382faaaba2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, одесса, всу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Одесса, ВСУ
06:21 13.01.2026
 
"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе

Berliner Zeitung: сотрудники ТЦК устраивают произвол в Одессе

© Фото : Unsplash/Tetiana SheverevaВид на одесский порт
Вид на одесский порт - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Вид на одесский порт. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Tetiana Shevereva
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. В Одессе одной из наиболее обсуждаемых тем стали регулярные акции жестокости, допускаемые сотрудниками украинских ТЦК, о чем пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей.
"Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры", — пожаловался изданию местный житель.
Порт - ПРАЙМ, 1920, 10.01.2026
"Основной поток". Произошедшее в Одессе вызвало переполох в США
10 января, 20:50
По словам собеседника газеты, власти Украины предпочитают не комментировать действия ТЦК, представляя их как якобы сфабрикованные обвинения со стороны России, несмотря на многочисленные свидетельства злоупотреблений в социальных сетях.
"Я сам это пережил и до сих пор вижу десятки подобных случаев со своими товарищами. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства", — добавил он.
Газета подчеркивает, что многие украинцы прибегают к коррупционным схемам в ТЦК, чтобы избавиться от проблем, и больше не соприкасаются с вопросами мобилизации. Проблемы коррупции на Украине, особенно в военной сфере, являются регулярно обсуждаемой темой. Согласно опросу, опубликованному "Украинской правдой" в апреле 2024 года, свыше половины населения Украины считает коррупцию крупнейшей угрозой для развития страны.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 05.01.2026
"Одессу надо убирать": в Киеве толкнули Зеленского на радикальный шаг
5 января, 07:08
На видео, распространенных в интернете, видны сцены применения силы во время мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, часто прибегая к насилию. При этом мужчины призывного возраста в Украине всеми способами избегают призыва: скрываются нелегально за границей, поджигают военкоматы или прячутся в домах.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, недавно увеличилось количество нарушений со стороны работников военкоматов. Военкомы превышают свои полномочия, прибегая к избиениям и провоцированию дорожно-транспортных происшествий для задержания граждан.
Украинский флаг
"Несколько дней". В США забили тревогу из-за произошедшего в Одессе
2 января, 19:57
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАОдессаВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала