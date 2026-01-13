https://1prime.ru/20260113/ukraina-866424899.html

"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе

"Полиция отступает": в Германии забили тревогу из-за происходящего в Одессе

В Одессе одной из наиболее обсуждаемых тем стали регулярные акции жестокости, допускаемые сотрудниками украинских ТЦК, о чем пишет немецкая газета Berliner...

МОСКВА, 13 января — ПРАЙМ. В Одессе одной из наиболее обсуждаемых тем стали регулярные акции жестокости, допускаемые сотрудниками украинских ТЦК, о чем пишет немецкая газета Berliner Zeitung со ссылкой на местных жителей. "Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры", — пожаловался изданию местный житель.По словам собеседника газеты, власти Украины предпочитают не комментировать действия ТЦК, представляя их как якобы сфабрикованные обвинения со стороны России, несмотря на многочисленные свидетельства злоупотреблений в социальных сетях."Я сам это пережил и до сих пор вижу десятки подобных случаев со своими товарищами. Я никогда не был свидетелем такого унижения человеческого достоинства", — добавил он. Газета подчеркивает, что многие украинцы прибегают к коррупционным схемам в ТЦК, чтобы избавиться от проблем, и больше не соприкасаются с вопросами мобилизации. Проблемы коррупции на Украине, особенно в военной сфере, являются регулярно обсуждаемой темой. Согласно опросу, опубликованному "Украинской правдой" в апреле 2024 года, свыше половины населения Украины считает коррупцию крупнейшей угрозой для развития страны. На видео, распространенных в интернете, видны сцены применения силы во время мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, часто прибегая к насилию. При этом мужчины призывного возраста в Украине всеми способами избегают призыва: скрываются нелегально за границей, поджигают военкоматы или прячутся в домах. По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, недавно увеличилось количество нарушений со стороны работников военкоматов. Военкомы превышают свои полномочия, прибегая к избиениям и провоцированию дорожно-транспортных происшествий для задержания граждан.

