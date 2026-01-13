https://1prime.ru/20260113/ukraina-866425523.html
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались об ударах ВС России
украина
киев
олег соскин
вс рф
владимир зеленский
в мире
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Киев оказался не готов к чрезвычайной ситуации в энергетической сфере, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. "Киев оказался совершенно неприспособленным к таким серьезнейшим испытаниям", — сказал он в эфире своего YouTube-канала. Политолог возложил ответственность за сложившуюся обстановку на центральные власти, которые не смогли разработать стратегию для обеспечения жизнедеятельности города."По сути, Киев гибнет. И, видимо, погибнет", — подвел итог Соскин. Ранее Владимир Зеленский обрушился с критикой на мэра Киева Виталия Кличко, который ранее посоветовал жителям столицы покинуть город на фоне перебоев с электроэнергией и отоплением, за недостаточную подготовку к авиаударам. В минувшую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию Владимира Путина. СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам Кличко, в столице есть повреждения критической инфраструктуры.
