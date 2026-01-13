Срок очередного платежа Украины МВФ истек

https://1prime.ru/20260113/ukraina-866427088.html

ВАШИНГТОН, 13 янв - ПРАЙМ. Срок очередного платежа Украины Международному валютному фонду (МВФ) истёк в 00.00 понедельника по времени Вашингтона (08.00 мск), следует из платежного графика фонда, проанализированного РИА Новости. Согласно данным МВФ, Киев должен был до указанного времени погасить часть задолженности по ранее полученным кредитам фонда в размере 125 737 500 специальных прав заимствования (SDR). Речь идет о возврате средств, предоставленных Украине через основной кредитный механизм МВФ, финансируемый за счёт ресурсов стран-участниц фонда. Согласно официальному курсу МВФ на 12 января, один SDR эквивалентен 1,3665 доллара США, таким образом сумма очередного платежа составляет порядка 171,9 миллиона долларов. По состоянию на утро вторника по московскому времени подтверждение о поступлении данного платежа в платёжном календаре МВФ отсутствует. Как следует из графика фонда, следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 1 февраля 2026 года и включает регулярные платежи за пользование средствами фонда. Очередной платёж по возврату части основного долга запланирован на 24 февраля в объеме 62,5 миллиона SDR. В дальнейшем, в феврале–апреле 2026 года, Украина должна осуществить ещё несколько крупных выплат по линии возврата ранее полученных кредитов, следует из проанализированных агентством данных МВФ.

