В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света

В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света

2026-01-13T10:30+0300

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Бучанский район Киевской области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

