https://1prime.ru/20260113/ukraina-866432136.html
В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света
В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света - 13.01.2026, ПРАЙМ
В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:30+0300
2026-01-13T10:30+0300
2026-01-13T10:31+0300
энергетика
киевская область
киев
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82276/52/822765265_0:32:2048:1184_1920x0_80_0_0_7d0e68e181cfb47aa402a0ba9d442e40.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Бучанский район Киевской области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
киевская область
киев
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82276/52/822765265_214:0:1835:1216_1920x0_80_0_0_200dc1af69e89ad28e7ceac9c9614857.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, киев, украина
Энергетика, Киевская область, Киев, УКРАИНА
В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света
ДТЭК: в Киеве и Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения света