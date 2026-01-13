Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК. "Киев, Бучанский район Киевской области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
10:30 13.01.2026 (обновлено: 10:31 13.01.2026)
 
В Киеве и части Киевской области ввели экстренные отключения света

ДТЭК: в Киеве и Бучанском районе Киевской области ввели экстренные отключения света

© flickr.com / centralniakВид на Киев
Вид на Киев - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Вид на Киев. Архивное фото
© flickr.com / centralniak
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Экстренные отключения света введены в Киеве и в Бучанском районе Киевской области, сообщили во вторник в украинском энергохолдинге ДТЭК.
"Киев, Бучанский район Киевской области - экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
 
Энергетика Киевская область Киев УКРАИНА
 
 
