https://1prime.ru/20260113/ukraina-866443484.html
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву в среду
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву в среду - 13.01.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву в среду
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T15:05+0300
2026-01-13T15:05+0300
2026-01-13T15:05+0300
финансы
банки
киев
брюссель
ек
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Я прошу вас немного потерпеть, и скоро, может быть, завтра мы уже будем в состоянии предоставить больше информации (по кредиту - ред.). Сейчас проходит встреча кабинета главы Еврокомиссии, как только она завершится, мы сможем подтвердить повестку Еврокомиссии на завтра, и, возможно, будут какие-то новости по этому поводу, так что следите", - сказала она.
киев
брюссель
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, киев, брюссель, ек, украина
Финансы, Банки, Киев, Брюссель, ЕК, УКРАИНА
Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву в среду
ЕК в среду может представить предложение по кредиту Украине на 90 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"Я прошу вас немного потерпеть, и скоро, может быть, завтра мы уже будем в состоянии предоставить больше информации (по кредиту - ред.). Сейчас проходит встреча кабинета главы Еврокомиссии, как только она завершится, мы сможем подтвердить повестку Еврокомиссии на завтра, и, возможно, будут какие-то новости по этому поводу, так что следите", - сказала она.