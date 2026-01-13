https://1prime.ru/20260113/ukraina-866443484.html

Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву в среду

БРЮССЕЛЬ, 13 янв - ПРАЙМ. Еврокомиссия может представить предложение по кредиту Киеву на 90 миллиардов евро уже в среду, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо. "Я прошу вас немного потерпеть, и скоро, может быть, завтра мы уже будем в состоянии предоставить больше информации (по кредиту - ред.). Сейчас проходит встреча кабинета главы Еврокомиссии, как только она завершится, мы сможем подтвердить повестку Еврокомиссии на завтра, и, возможно, будут какие-то новости по этому поводу, так что следите", - сказала она.

