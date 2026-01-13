https://1prime.ru/20260113/uvolneniya-866451606.html

Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве

Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве

2026-01-13T18:37+0300

бизнес

россия

москва

rostic's

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что Rostic's увольняет почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети. Уточняется, что накануне правообладатель бизнеса Rostic's закрыл точки, открытые по франшизе компанией "Фаст фуд маркет". "Массовых увольнений сотрудников в ресторанах Rostic's в Москве нет. Рестораны периодически закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, ремоделинг, из-за смены локации, переоформления документов и так далее. В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность", - сказали в компании. Там же уточнили, что на время закрытия точек сотрудники могут продолжать работать в других ресторанах сети. "В нашу сеть входит порядка 1300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме", - отметили в Rostic's.

москва

2026

Новости

ru-RU

бизнес, россия, москва, rostic's