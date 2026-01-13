Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/uvolneniya-866451606.html
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве - 13.01.2026, ПРАЙМ
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T18:37+0300
2026-01-13T18:37+0300
бизнес
россия
москва
rostic's
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866450670_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_bd7fde145e8f147792d04927de8bc710.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что Rostic's увольняет почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети. Уточняется, что накануне правообладатель бизнеса Rostic's закрыл точки, открытые по франшизе компанией "Фаст фуд маркет". "Массовых увольнений сотрудников в ресторанах Rostic's в Москве нет. Рестораны периодически закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, ремоделинг, из-за смены локации, переоформления документов и так далее. В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность", - сказали в компании. Там же уточнили, что на время закрытия точек сотрудники могут продолжать работать в других ресторанах сети. "В нашу сеть входит порядка 1300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме", - отметили в Rostic's.
https://1prime.ru/20240418/rostics-847494539.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0d/866450670_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ff633d5e2d5bc3375afe2cf620ab23ce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, rostic's
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Rostic's
18:37 13.01.2026
 
Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников в Москве

Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПарень и девушка у ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве
Парень и девушка у ресторана Rostic's недалеко от метро ВДНХ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Парень и девушка у ресторана Rostic's недалеко от метро "ВДНХ" в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Rostic's не подтвердил массовые увольнения сотрудников из-за закрытия ресторанов в Москве - часть заведений вскоре возобновит свою работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник Telegram-канал "Shot проверка" сообщил, что Rostic's увольняет почти 600 сотрудников после закрытия 25 точек сети. Уточняется, что накануне правообладатель бизнеса Rostic's закрыл точки, открытые по франшизе компанией "Фаст фуд маркет".
"Массовых увольнений сотрудников в ресторанах Rostic's в Москве нет. Рестораны периодически закрываются по разным причинам: на реновацию, ремонт, ремоделинг, из-за смены локации, переоформления документов и так далее. В ближайшее время часть закрытых в Москве ресторанов возобновит свою деятельность", - сказали в компании.
Там же уточнили, что на время закрытия точек сотрудники могут продолжать работать в других ресторанах сети. "В нашу сеть входит порядка 1300 ресторанов, которые продолжают работу в обычном режиме", - отметили в Rostic's.
Открытие ресторана Rostic's в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2024
В Rostic's раскрыли планы по расширению бизнеса
18 апреля 2024, 13:09
 
БизнесРОССИЯМОСКВАRostic's
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала