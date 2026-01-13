https://1prime.ru/20260113/veduschaya-866424765.html
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США - 13.01.2026, ПРАЙМ
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:03+0300
2026-01-13T06:03+0300
2026-01-13T06:03+0300
нью-йорк
европа
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_0e7399316ecf355fbf9928e95b868998.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*.Хвостова объяснила, что прибыла в Нью-Йорк бизнес-классом, но при прохождении паспортного контроля ее пригласили на дополнительную проверку из-за обилия штампов в ее паспорте. Затем, по словам девушки, из ее багажа достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Хвостова утверждает, что это было просто реквизитом для ее контента в социальных сетях, однако сотрудников пограничной службы это не убедило. Кроме того, в ее вещах офицеры нашли откровенный костюм, который, как пояснила экс-телеведущая, был предназначен для Хэллоуина. Последней деталью, которая насторожила проверяющих, оказалась информация на странице Хвостовой в Instagram*, в описании которой раньше значилось: "Семь лет секси-путешествий". В данный момент эта информация уже изменена. В итоге ее поместили в иммиграционный изолятор, а спустя сутки депортировали обратно в Европу. Василиса Хвостова работала ведущей передачи "Орел и Решка" в период с 2020 по 2021 годы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
нью-йорк
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_e85a1f83407b01b2fe3d3bdcfbebe659.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-йорк, европа, в мире
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Экс-ведущую "Орла и Решки" Василису Хвостову депортировали из США
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*.
Хвостова объяснила, что прибыла в Нью-Йорк
бизнес-классом, но при прохождении паспортного контроля ее пригласили на дополнительную проверку из-за обилия штампов в ее паспорте. Затем, по словам девушки, из ее багажа достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Хвостова утверждает, что это было просто реквизитом для ее контента в социальных сетях, однако сотрудников пограничной службы это не убедило.
Кроме того, в ее вещах офицеры нашли откровенный костюм, который, как пояснила экс-телеведущая, был предназначен для Хэллоуина.
Последней деталью, которая насторожила проверяющих, оказалась информация на странице Хвостовой в Instagram*, в описании которой раньше значилось: "Семь лет секси-путешествий". В данный момент эта информация уже изменена. В итоге ее поместили в иммиграционный изолятор, а спустя сутки депортировали обратно в Европу
.
Василиса Хвостова работала ведущей передачи "Орел и Решка" в период с 2020 по 2021 годы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская