Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США

Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*. | 13.01.2026

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*.Хвостова объяснила, что прибыла в Нью-Йорк бизнес-классом, но при прохождении паспортного контроля ее пригласили на дополнительную проверку из-за обилия штампов в ее паспорте. Затем, по словам девушки, из ее багажа достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Хвостова утверждает, что это было просто реквизитом для ее контента в социальных сетях, однако сотрудников пограничной службы это не убедило. Кроме того, в ее вещах офицеры нашли откровенный костюм, который, как пояснила экс-телеведущая, был предназначен для Хэллоуина. Последней деталью, которая насторожила проверяющих, оказалась информация на странице Хвостовой в Instagram*, в описании которой раньше значилось: "Семь лет секси-путешествий". В данный момент эта информация уже изменена. В итоге ее поместили в иммиграционный изолятор, а спустя сутки депортировали обратно в Европу. Василиса Хвостова работала ведущей передачи "Орел и Решка" в период с 2020 по 2021 годы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

