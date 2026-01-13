Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США - 13.01.2026
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США - 13.01.2026, ПРАЙМ
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T06:03+0300
2026-01-13T06:03+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_0e7399316ecf355fbf9928e95b868998.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*.Хвостова объяснила, что прибыла в Нью-Йорк бизнес-классом, но при прохождении паспортного контроля ее пригласили на дополнительную проверку из-за обилия штампов в ее паспорте. Затем, по словам девушки, из ее багажа достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Хвостова утверждает, что это было просто реквизитом для ее контента в социальных сетях, однако сотрудников пограничной службы это не убедило. Кроме того, в ее вещах офицеры нашли откровенный костюм, который, как пояснила экс-телеведущая, был предназначен для Хэллоуина. Последней деталью, которая насторожила проверяющих, оказалась информация на странице Хвостовой в Instagram*, в описании которой раньше значилось: "Семь лет секси-путешествий". В данный момент эта информация уже изменена. В итоге ее поместили в иммиграционный изолятор, а спустя сутки депортировали обратно в Европу. Василиса Хвостова работала ведущей передачи "Орел и Решка" в период с 2020 по 2021 годы.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
06:03 13.01.2026
 
Бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали из США

Знак "Стоп"
Знак "Стоп". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бывшую ведущую программы "Орел и Решка" Василису Хвостову выдворили из Соединенных Штатов, об этом она сообщила в Instagram*.
Хвостова объяснила, что прибыла в Нью-Йорк бизнес-классом, но при прохождении паспортного контроля ее пригласили на дополнительную проверку из-за обилия штампов в ее паспорте. Затем, по словам девушки, из ее багажа достали блокнот с надписью "Horny Bible" (Пошлая Библия. — Прим. Ред.). Хвостова утверждает, что это было просто реквизитом для ее контента в социальных сетях, однако сотрудников пограничной службы это не убедило.
Кроме того, в ее вещах офицеры нашли откровенный костюм, который, как пояснила экс-телеведущая, был предназначен для Хэллоуина.
Последней деталью, которая насторожила проверяющих, оказалась информация на странице Хвостовой в Instagram*, в описании которой раньше значилось: "Семь лет секси-путешествий". В данный момент эта информация уже изменена. В итоге ее поместили в иммиграционный изолятор, а спустя сутки депортировали обратно в Европу.
Василиса Хвостова работала ведущей передачи "Орел и Решка" в период с 2020 по 2021 годы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
