РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме

РСТ: спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы, росту интереса способствовало расширение авиасообщения между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), опросив туроператоров.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в 2025 году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и Вьетнамских - запустили прямые рейсы.
По данным продаж сервиса "Слетать.ру", на Вьетнам пришлось 9,3% от всех бронирований туров на период с 31 декабря 2025 года по 10 января текущего года, отмечает РСТ. Это позволило стране занять четвертое место в топе самых востребованных направлений. Годом ранее Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%.
В целом, по оценке "Слетать.ру", спрос на туры в новогодние каникулы вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных направлений - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Куба (1,7%).
"Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия – почти в три раза, Китай и Мальдивы – в два раза", - рассказали РСТ в "Слетать.ру".
В компании Anex указали, что топ зарубежных стран не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением Вьетнама – его популярность резко выросла в связи с чартерной программой из многих городов России.
"В Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж компании. Годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен", - заключили в РСТ.