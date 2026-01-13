https://1prime.ru/20260113/vetnam-866432799.html

РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы, росту интереса способствовало расширение авиасообщения между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), опросив туроператоров. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в 2025 году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и Вьетнамских - запустили прямые рейсы. По данным продаж сервиса "Слетать.ру", на Вьетнам пришлось 9,3% от всех бронирований туров на период с 31 декабря 2025 года по 10 января текущего года, отмечает РСТ. Это позволило стране занять четвертое место в топе самых востребованных направлений. Годом ранее Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%. В целом, по оценке "Слетать.ру", спрос на туры в новогодние каникулы вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных направлений - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Куба (1,7%). "Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия – почти в три раза, Китай и Мальдивы – в два раза", - рассказали РСТ в "Слетать.ру". В компании Anex указали, что топ зарубежных стран не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением Вьетнама – его популярность резко выросла в связи с чартерной программой из многих городов России. "В Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж компании. Годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен", - заключили в РСТ.

