Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/vetnam-866432799.html
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме - 13.01.2026, ПРАЙМ
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме
Спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы, росту интереса способствовало расширение авиасообщения между странами, сообщили в... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:49+0300
2026-01-13T10:49+0300
туризм
бизнес
россия
вьетнам
китай
москва
российский союз туриндустрии
"слетать.ру"
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876493_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_bfc8139bef363da24286e34b705a7307.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы, росту интереса способствовало расширение авиасообщения между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), опросив туроператоров. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в 2025 году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и Вьетнамских - запустили прямые рейсы. По данным продаж сервиса "Слетать.ру", на Вьетнам пришлось 9,3% от всех бронирований туров на период с 31 декабря 2025 года по 10 января текущего года, отмечает РСТ. Это позволило стране занять четвертое место в топе самых востребованных направлений. Годом ранее Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%. В целом, по оценке "Слетать.ру", спрос на туры в новогодние каникулы вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных направлений - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Куба (1,7%). "Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия – почти в три раза, Китай и Мальдивы – в два раза", - рассказали РСТ в "Слетать.ру". В компании Anex указали, что топ зарубежных стран не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением Вьетнама – его популярность резко выросла в связи с чартерной программой из многих городов России. "В Fun&amp;Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж компании. Годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен", - заключили в РСТ.
вьетнам
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859876493_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_df20cd67a03a38631f9690d18d05e9ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, вьетнам, китай, москва, российский союз туриндустрии, "слетать.ру", аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, КИТАЙ, МОСКВА, Российский союз туриндустрии, "Слетать.ру", Аэрофлот
10:49 13.01.2026
 
РСТ рассказал о росте спроса у россиян на отдых во Вьетнаме

РСТ: спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Вьетнама в Хошимине
Флаг Вьетнама в Хошимине - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Флаг Вьетнама в Хошимине. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Спрос россиян на отдых во Вьетнаме на новогодние каникулы вырос в разы, росту интереса способствовало расширение авиасообщения между странами, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), опросив туроператоров.
"Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в 2025 году после того, как весной сразу несколько компаний - как российских, так и Вьетнамских - запустили прямые рейсы.
По данным продаж сервиса "Слетать.ру", на Вьетнам пришлось 9,3% от всех бронирований туров на период с 31 декабря 2025 года по 10 января текущего года, отмечает РСТ. Это позволило стране занять четвертое место в топе самых востребованных направлений. Годом ранее Вьетнам занимал лишь девятое место с долей 1,8%.
В целом, по оценке "Слетать.ру", спрос на туры в новогодние каникулы вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных направлений - Египет с долей 24,8% от общего объема продаж, Таиланд (19,8%), ОАЭ (11,9%), Вьетнам (9,3%), Турция (6,8%), Китай (3,9%), Мальдивы (1,9%), Шри-Ланка (1,8%) и Куба (1,7%).
"Наибольший рост объемов показали четыре направления: Вьетнам вырос практически в семь раз, Абхазия – почти в три раза, Китай и Мальдивы – в два раза", - рассказали РСТ в "Слетать.ру".
В компании Anex указали, что топ зарубежных стран не изменился по сравнению с прошлым годом, за исключением Вьетнама – его популярность резко выросла в связи с чартерной программой из многих городов России.
Fun&Sun также зафиксировали значительный рост интереса к Вьетнаму в период новогодних праздников. По итогам января направление заняло четвертое место с долей 11% от общего объема продаж компании. Годом ранее Вьетнам в структуре продаж практически не был представлен", - заключили в РСТ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯВЬЕТНАМКИТАЙМОСКВАРоссийский союз туриндустрии"Слетать.ру"Аэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала