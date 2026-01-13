https://1prime.ru/20260113/volgograd-866431086.html
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты - 13.01.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T10:02+0300
2026-01-13T10:02+0300
2026-01-13T10:03+0300
волгоград
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865764010_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_f711b65cda6cbbadac1b5996342d9b68.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгограда ("Гумрак"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
волгоград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/15/865764010_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_57eeff62c53a2054234e47492ebbb552.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, росавиация, воздушный транспорт
ВОЛГОГРАД, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда