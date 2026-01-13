https://1prime.ru/20260113/volgograd-866437832.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
2026-01-13T12:29+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. "Аэропорт Волгоград. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
