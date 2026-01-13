Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину - 13.01.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T17:31+0300
2026-01-13T17:31+0300
мировая экономика
общество
украина
великобритания
франция
кир стармер
ес
мид рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем."Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о "коалиции желающих" — пустая болтовня, выходящая далеко за рамки военных возможностей Великобритании и Франции. Именно поэтому европейская пара настойчиво добивается от администрации Трампа гарантий безопасности для своих войск в случае столкновения с Россией", — написал он.Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта с Россией на Украине и не смогут пережить своего поражения.На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260113/plan-866448190.html
https://1prime.ru/20260106/voyska-866260591.html
украина
великобритания
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6897ff5299a44042c8631d84489d742.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, великобритания, франция, кир стармер, ес, мид рф, нато
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, ЕС, МИД РФ, НАТО
17:31 13.01.2026
 
На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину

SC: ЕС планирует втянуть США в конфликт с помощью гарантий безопасности

© РИА Новости . Оксана Джадан | Перейти в медиабанкВоеннослужащие блока НАТО
Военнослужащие блока НАТО - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Оксана Джадан
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем.

"Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о "коалиции желающих" — пустая болтовня, выходящая далеко за рамки военных возможностей Великобритании и Франции. Именно поэтому европейская пара настойчиво добивается от администрации Трампа гарантий безопасности для своих войск в случае столкновения с Россией", — написал он.
Флаг Норвегии
На Западе резко отреагировали на план Норвегии в отношении Украины
17:25
Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта с Россией на Украине и не смогут пережить своего поражения.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
Во Франции резко раскритиковали идею ввода войск ЕС на Украину
6 января, 23:15
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯФРАНЦИЯКир СтармерЕСМИД РФНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала