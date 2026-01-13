На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину
SC: ЕС планирует втянуть США в конфликт с помощью гарантий безопасности
Военнослужащие блока НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем.
"Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о "коалиции желающих" — пустая болтовня, выходящая далеко за рамки военных возможностей Великобритании и Франции. Именно поэтому европейская пара настойчиво добивается от администрации Трампа гарантий безопасности для своих войск в случае столкновения с Россией", — написал он.
Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта с Россией на Украине и не смогут пережить своего поражения.
На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.