https://1prime.ru/20260113/voyska-866448639.html

На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину

На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину - 13.01.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали громкое заявление об отправке войск ЕС на Украину

Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания... | 13.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-13T17:31+0300

2026-01-13T17:31+0300

2026-01-13T17:31+0300

мировая экономика

общество

украина

великобритания

франция

кир стармер

ес

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82053/88/820538804_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_69272bb60c482c7d2c77892a8a5c0e33.jpg

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Великобритания и Франция стараются добиться вмешательства США в конфликт на Украине под предлогом гарантий безопасности, такое мнение в статье для издания Strategic Culture высказал британский политолог и журналист Финиан Каннингем."Лондон и Париж блефуют. Они знают, что их разговоры о "коалиции желающих" — пустая болтовня, выходящая далеко за рамки военных возможностей Великобритании и Франции. Именно поэтому европейская пара настойчиво добивается от администрации Трампа гарантий безопасности для своих войск в случае столкновения с Россией", — написал он.Эксперт подчеркнул, что европейские страны отчаянно нуждаются в эскалации конфликта с Россией на Украине и не смогут пережить своего поражения.На прошлой неделе в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

https://1prime.ru/20260113/plan-866448190.html

https://1prime.ru/20260106/voyska-866260591.html

украина

великобритания

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, великобритания, франция, кир стармер, ес, мид рф, нато