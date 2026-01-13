Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В маркетплейсах не зафиксировали массовых возвратов после праздников - 13.01.2026
В маркетплейсах не зафиксировали массовых возвратов после праздников
В маркетплейсах не зафиксировали массовых возвратов после праздников - 13.01.2026, ПРАЙМ
В маркетплейсах не зафиксировали массовых возвратов после праздников
Массовых возвратов заказов на маркетплейсах после новогодних праздников не было, рассказали РИА Новости в пресс-службах Ozon, "Яндекс Маркета" и объединенной... | 13.01.2026, ПРАЙМ
бизнес, wildberries, ozon, яндекс маркет
Бизнес, Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
03:47 13.01.2026 (обновлено: 03:52 13.01.2026)
 
В маркетплейсах не зафиксировали массовых возвратов после праздников

Wildberries&Russ: массовых возвратов заказов после праздников не было

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Массовых возвратов заказов на маркетплейсах после новогодних праздников не было, рассказали РИА Новости в пресс-службах Ozon, "Яндекс Маркета" и объединенной компании Wildberries&Russ.
"Яндекс Маркет" не фиксирует массовых возвратов после праздников", - сказали в компании.
"Мы всегда стремимся к тому, чтобы пользователи могли приобрести только качественные товары на платформе и были удовлетворены заказом. Wildberries выступает посредником между продавцом и покупателем. И в нашем приоритете - сделать процесс взаимодействия между всеми участниками работы маркетплейса максимально комфортным. ... Что касается количества возвратов – оно всегда остается небольшим в сравнении с масштабом бизнеса и даже в периоды после новогодних распродаж", - прокомментировали в Wildberries.
Там же уточнили, что возврат товаров регулируется нормами действующего законодательства. Компания рекомендует пользователям проверять заказы сразу на стойке пункта выдачи и возвращать его, если были выявлены недостатки. В других случаях для возврата рекомендуется оформлять заявку: ее рассматривает сам продавец. "Если же покупатель не согласен с итоговым решением продавца, то он может оспорить его, обратившись в службу поддержки Wildberries", - сказали в компании.
"Случаи необоснованных возвратов крайне редкие, и после праздников мы не отмечаем роста числа таких ситуаций. До новогодних праздников мы сократили сроки возврата с 21 до 15 дней для большинства категорий, а новогодний декор можно вернуть в течение всего семи дней. Новые сроки стали дополнительным инструментом поддержки продавцов", - отметили в Ozon.
Как добавили в компании, маркетплейс выстроил защиту для производителей и продавцов от необоснованных возвратов. Например, в заявке о возврате покупатель должен предоставить фотографии товара, упаковки и бирок. А сотрудники пунктов выдачи проверяют сохранность изначального вида, заводской упаковки и пломбы, фабричных ярлыков и потребительских свойств.
 
Заголовок открываемого материала