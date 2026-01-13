Курс юаня к рублю перешел к снижению

https://1prime.ru/20260113/yuan-866435328.html
2026-01-13T11:21+0300
2026-01-13T11:21+0300
2026-01-13T11:42+0300
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю после небольшого роста на старте переходит к снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.10 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 11,24 рубля. На старте торгов китайская валюта демонстрировал рост курса на те же 2 копейки. Рубль сохраняет относительную устойчивость благодаря высоким банковским ставкам и профициту торгового баланса, однако санкционные риски и международная политика остаются факторами давления, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Валютный рынок входит в неделю с повышенной неопределенностью. Комбинация политических рисков внутри США, напряженности на Ближнем Востоке и "ожиданий по инфляции" создает сложный фон для прогнозирования", - добавляет он. "Сегодня ожидаем попыток рубля перейти к восстановлению. Поддержку национальной валюте окажет сезонно пониженный спрос на валюту со стороны импортеров, что будет способствовать смещению баланса на рынке в сторону предложения иностранной валюты", - рассказал Богдан Зварич из ПСБ. "На валютном рынке вчера явно прослеживались периоды активизации покупателей долларов и юаней, но по итогам дня пара "юань-рубль" выросла всего на 3 копейки. Вновь напоминаем, что на валютный рынок Московской биржи в любой момент может выйти валюта, заработанная, но не проданная в период длинных новогодних праздников", - отметил Игорь Соколов из компании "Алор брокер". В сложившейся ситуации пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 рубля и в ходе сессии может сделать существенный шаг к его нижней границе, прогнозирует Зварич.
