Юань на Мосбирже стабилизируется во вторник - 13.01.2026
Юань на Мосбирже стабилизируется во вторник
Юань на Мосбирже стабилизируется во вторник - 13.01.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже стабилизируется во вторник
Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник колеблется в узком коридоре, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T19:25+0300
2026-01-13T19:25+0300
19:25 13.01.2026
 
Юань на Мосбирже стабилизируется во вторник

Курс юаня по отношению к рублю во вторник колеблется в узком коридоре

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс китайской валюты по отношению к рублю во вторник колеблется в узком коридоре, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.53 мск стабилизировался около 11,26 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,24-11,32 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,85 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,003 против 6,975 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,53 рубля.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск росла на 2,8%, до 65,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2%, до 99 пункта.

Рубль в боковике

Юань на Мосбирже во вторник стабилизируется в узком коридоре – около средней линии большого диапазона 11-11,5 рубля, переваривая новые балансы денежных потоков.
"Рыночный баланс сохраняется, так как сезонная просадка спроса на иностранную валюту компенсируется сокращением ее предложения из-за низких цен на нефть и ограничений экспорта, связанных с санкциями и геополитикой", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,5% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.35 мск повышалась на 0,4%, до 61,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 98,1 пункта.

Прогнозы

До 15 января большой помощи рублю со стороны Минфина РФ не планируется (в плане операций валютном на рынке), а вот во второй половине месяца продажи валюты резко возрастут, что окажет краткосрочную поддержку российской валюте, рассчитывает Сергей Коныгин из инвестбанка "Синара".
Тем не менее, общее снижение "зеркалирующих" продаж валюты Центробанком РФ будет в 2026 году все равно значительным, что должно оказать давление на курс рубля в этом году, считают аналитики Райффайзен банка.
"Впрочем, сокращение зеркалирующих продаж валюты в два раза не станет резко негативным: в зависимости от динамики цен на нефть, такое снижение может укрепить курс доллара дополнительно на 2-4 рубля", - оценивают в банке.
