Юань на Мосбирже вырос до 11,28 рубля
Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки и составил 11,28 рубля.
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки и составил 11,28 рубля.
