Юань на Мосбирже вырос до 11,28 рубля

Юань на Мосбирже вырос до 11,28 рубля - 13.01.2026

Юань на Мосбирже вырос до 11,28 рубля

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 2 копейки и составил 11,28 рубля.

