Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/zampostpred-866422099.html
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру - 13.01.2026, ПРАЙМ
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру
Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T01:25+0300
2026-01-13T01:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
рф
сша
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422099.jpg?1768256717
ООН, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта. "Во имя этой резолюции (ООН - ред.) Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", - заявила она в ходе заседания совбеза ООН по Украине. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, оон, рфпи, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ООН, РФПИ, ВС РФ
01:25 13.01.2026
 
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру

Зампостпреда США в ООН Брюс призвала Россию, Украину и Европу добиваться мира

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ООН, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта.
"Во имя этой резолюции (ООН - ред.) Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", - заявила она в ходе заседания совбеза ООН по Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАРФСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДжаред КушнерООНРФПИВС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала