Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру

2026-01-13T01:25+0300

ООН, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта. "Во имя этой резолюции (ООН - ред.) Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", - заявила она в ходе заседания совбеза ООН по Украине. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.

