https://1prime.ru/20260113/zampostpred-866422099.html
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру - 13.01.2026, ПРАЙМ
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру
Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T01:25+0300
2026-01-13T01:25+0300
2026-01-13T01:25+0300
экономика
россия
мировая экономика
украина
рф
сша
владимир путин
стив уиткофф
джаред кушнер
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866422099.jpg?1768256717
ООН, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта.
"Во имя этой резолюции (ООН - ред.) Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", - заявила она в ходе заседания совбеза ООН по Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.
украина
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, украина, рф, сша, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, оон, рфпи, вс рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, ООН, РФПИ, ВС РФ
Зампостпреда США в ООН призвала Россию, Украину и Европу к миру
Зампостпреда США в ООН Брюс призвала Россию, Украину и Европу добиваться мира
ООН, 13 янв - ПРАЙМ. Заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс призвала Россию, Украину и Европу активно добиваться мирного урегулирования конфликта.
"Во имя этой резолюции (ООН - ред.) Россия, Украина и Европа должны серьезно стремиться к миру и положить конец этому кошмару", - заявила она в ходе заседания совбеза ООН по Украине.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря 2025 года принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей Соединенных Штатов в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана Соединенных Штатов по Украине. Как заявил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20-21 декабря 2025 года провел переговоры в Майами с Уиткоффом и Кушнером.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркивал, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений украинским руководством сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для него бессмысленно и опасно.