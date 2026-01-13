Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников - 13.01.2026
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников
Работодатели не вправе уменьшать заработную плату работников из-за новогодних праздников и дополнительных выходных. Найти основание для этого крайне непросто,... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T03:03+0300
2026-01-13T03:03+0300
уровень зарплат
зарплата
бизнес
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Работодатели не вправе уменьшать заработную плату работников из-за новогодних праздников и дополнительных выходных. Найти основание для этого крайне непросто, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС" Сергей Муравьев."Подобных норм в российском законодательстве на текущий момент не существует. И это неудивительно – трудовое законодательство России - правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США, где во главу угла ставятся права предпринимателей/компаний", - пояснил эксперт.Единственным легальным для работодателя способом сокращения заработной платы является так называемый "простой" (он должен быть соответственно обоснован и документально подкреплен) или отпуск без сохранения зарплаты. Но последний необходимо согласовать с работниками.Зарплата должна быть выплачена полностью в четко установленные сроки. Если дата приходится на праздничные дни, то выплата производится заранее. Работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере, если трудовым договором не предусмотрена сменная занятость и суммированный учет рабочего времени работников, добавил Сергей Муравьев."Как показывает практика, изменения в законодательстве чаще всего сохраняют линию защиты сотрудников. Они вряд ли позволят работодателям ущемлять их даже в самой непростой экономической ситуации", - заключил он, посоветовав жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру в случае нарушения прав.
03:03 13.01.2026
 
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников

Муравьев: работодатель не вправе сократить зарплату работникам из-за праздников

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Работодатели не вправе уменьшать заработную плату работников из-за новогодних праздников и дополнительных выходных. Найти основание для этого крайне непросто, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС" Сергей Муравьев.
"Подобных норм в российском законодательстве на текущий момент не существует. И это неудивительно – трудовое законодательство России - правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США, где во главу угла ставятся права предпринимателей/компаний", - пояснил эксперт.
Единственным легальным для работодателя способом сокращения заработной платы является так называемый "простой" (он должен быть соответственно обоснован и документально подкреплен) или отпуск без сохранения зарплаты. Но последний необходимо согласовать с работниками.
Зарплата должна быть выплачена полностью в четко установленные сроки. Если дата приходится на праздничные дни, то выплата производится заранее. Работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере, если трудовым договором не предусмотрена сменная занятость и суммированный учет рабочего времени работников, добавил Сергей Муравьев.
Названы российские регионы, где зарплаты выросли сильнее всего
10 января, 10:08
10 января, 10:08
"Как показывает практика, изменения в законодательстве чаще всего сохраняют линию защиты сотрудников. Они вряд ли позволят работодателям ущемлять их даже в самой непростой экономической ситуации", - заключил он, посоветовав жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру в случае нарушения прав.
 
