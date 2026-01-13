https://1prime.ru/20260113/zarplata-866404372.html
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников - 13.01.2026, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о возможности сокращения зарплаты из-за праздников
МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Работодатели не вправе уменьшать заработную плату работников из-за новогодних праздников и дополнительных выходных. Найти основание для этого крайне непросто, рассказал агентству "Прайм" директор по персоналу КРОС" Сергей Муравьев.
"Подобных норм в российском законодательстве на текущий момент не существует. И это неудивительно – трудовое законодательство России - правопреемник социалистического, которое в первую очередь было направлено на защиту прав работников. Этим оно отличается, например, от трудового законодательства США, где во главу угла ставятся права предпринимателей/компаний", - пояснил эксперт.
Единственным легальным для работодателя способом сокращения заработной платы является так называемый "простой" (он должен быть соответственно обоснован и документально подкреплен) или отпуск без сохранения зарплаты. Но последний необходимо согласовать с работниками.
Зарплата должна быть выплачена полностью в четко установленные сроки. Если дата приходится на праздничные дни, то выплата производится заранее. Работа в праздничные дни должна быть оплачена в двойном размере, если трудовым договором не предусмотрена сменная занятость и суммированный учет рабочего времени работников, добавил Сергей Муравьев.
"Как показывает практика, изменения в законодательстве чаще всего сохраняют линию защиты сотрудников. Они вряд ли позволят работодателям ущемлять их даже в самой непростой экономической ситуации", - заключил он, посоветовав жаловаться в трудовую инспекцию или прокуратуру в случае нарушения прав.