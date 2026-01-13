Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе - 13.01.2026, ПРАЙМ
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе - 13.01.2026, ПРАЙМ
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе
Намерения Великобритании передать Киеву ракеты Nightfall, якобы способные достичь Москвы с линии фронта, выглядят абсурдно, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт... | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T23:09+0300
2026-01-13T23:09+0300
москва
великобритания
лондон
скотт риттер
цру
https://cdnn.1prime.ru/img/82943/10/829431076_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_28a72394442e92ffd5d60edaa2056295.jpg
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Намерения Великобритании передать Киеву ракеты Nightfall, якобы способные достичь Москвы с линии фронта, выглядят абсурдно, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена."Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — сказал он.Риттер отметил, что проект Nightfall не получил достаточного финансирования, а у Лондона отсутствуют необходимые производственные мощности. По его словам, прототип ракеты даже не был создан и не прошел испытаний, что ставит под сомнение саму концепцию."Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — подытожил эксперт.Позавчера издание Daily Mail написало, что Лондон планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
москва
великобритания
лондон
ПРАЙМ
москва, великобритания, лондон, скотт риттер, цру
МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЛОНДОН, Скотт Риттер, ЦРУ
23:09 13.01.2026
 
Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе

Риттер: заявления Лондона о ракете Nightfall выглядят нелепо

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе
 Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
" Флаги Европейского союза и Великобритании перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Намерения Великобритании передать Киеву ракеты Nightfall, якобы способные достичь Москвы с линии фронта, выглядят абсурдно, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.
"Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — сказал он.
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
"Распространят террор". СМИ сообщили плохие новости о положении ВСУ
23:01
Риттер отметил, что проект Nightfall не получил достаточного финансирования, а у Лондона отсутствуют необходимые производственные мощности. По его словам, прототип ракеты даже не был создан и не прошел испытаний, что ставит под сомнение саму концепцию.
"Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — подытожил эксперт.
Позавчера издание Daily Mail написало, что Лондон планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.

Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
На Западе выступили с резким заявлением о России после удара "Орешника"
22:57
 
МОСКВАВЕЛИКОБРИТАНИЯЛОНДОНСкотт РиттерЦРУ
 
 
