Новые угрозы Британии Москве вызвали раздражение на Западе

москва

великобритания

лондон

скотт риттер

цру

МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Намерения Великобритании передать Киеву ракеты Nightfall, якобы способные достичь Москвы с линии фронта, выглядят абсурдно, заявил экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена."Русские уже сыты по горло этой слабеющей державой — державой, приближающейся к краху, — которая продолжает вмешиваться не просто неуважительным образом, но и представляет угрозу: не экзистенциальную, разумеется, а угрозу национальной безопасности Москвы", — сказал он.Риттер отметил, что проект Nightfall не получил достаточного финансирования, а у Лондона отсутствуют необходимые производственные мощности. По его словам, прототип ракеты даже не был создан и не прошел испытаний, что ставит под сомнение саму концепцию."Британцы в очередной раз позволяют словам опережать мозг. Да, русские, конечно, будут следить за этим с большим интересом, но идея о том, что Nightfall — это оружие, которое вот-вот дебютирует на поле боя, — звучит смехотворно. Это не оружие. Это идея, которая совершенно не обеспечена финансированием", — подытожил эксперт.Позавчера издание Daily Mail написало, что Лондон планирует передать Украине новые баллистические ракеты большой дальности, которые находятся в процессе разработки.Еще в августе прошлого года Министерство обороны Великобритании разместило заказ на создание новой баллистической ракеты с дальностью полета более 600 километров. Из документа следует, что в рамках проекта, который получил название Nightfall ("Сумерки"), Минобороны рассчитывает создать комплекс, способный на развертывание в течение 15 минут и поражение цели в течение десяти минут после запуска цели. Кроме того, комплекс должен быть способен покинуть место запуска в течение пяти минут. Система должна уметь запускать не менее двух ракет, быть способна к работе как днем, так и ночью, и обладать устойчивостью к электромагнитному воздействию. Минобороны рассчитывало, что в течение 9-12 месяцев в распоряжении британской армии будет пять готовых установок для проведения испытаний.

