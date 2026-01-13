https://1prime.ru/20260113/zelenskiy-866425823.html

"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России

Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. | 13.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. "Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — отметил Бортник. Эксперт подчеркнул, что отказ главы киевского режима от мирного договора может представлять угрозу для существования украинской государственности. По его мнению, для предотвращения этого следует как можно скорее начать переговоры с Москвой. "Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии в Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.

2026

