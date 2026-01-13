https://1prime.ru/20260113/zelenskiy-866425823.html
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T07:05+0300
2026-01-13T07:05+0300
2026-01-13T07:05+0300
украина
москва
россия
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. "Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — отметил Бортник. Эксперт подчеркнул, что отказ главы киевского режима от мирного договора может представлять угрозу для существования украинской государственности. По его мнению, для предотвращения этого следует как можно скорее начать переговоры с Москвой. "Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии в Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, москва, россия, владимир зеленский, в мире
УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, В мире
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
Бортник: на Зеленского оказывают давление, чтобы он пошел на сделку с Россией