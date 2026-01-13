Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260113/zelenskiy-866425823.html
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России - 13.01.2026, ПРАЙМ
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T07:05+0300
2026-01-13T07:05+0300
украина
москва
россия
владимир зеленский
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией. "Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — отметил Бортник. Эксперт подчеркнул, что отказ главы киевского режима от мирного договора может представлять угрозу для существования украинской государственности. По его мнению, для предотвращения этого следует как можно скорее начать переговоры с Москвой. "Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии в Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. &lt;…&gt; О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, россия, владимир зеленский, в мире
УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Зеленский, В мире
07:05 13.01.2026
 
"Со всех сторон": с Зеленским случилась катастрофа из-за России

Бортник: на Зеленского оказывают давление, чтобы он пошел на сделку с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. На Владимира Зеленского оказывают сильное давление, чтобы он заключил соглашение с Россией.
"Сейчас президента Украины додавливают — ставят пальцы в дверь и зажимают со всех сторон", — отметил Бортник.
Эксперт подчеркнул, что отказ главы киевского режима от мирного договора может представлять угрозу для существования украинской государственности. По его мнению, для предотвращения этого следует как можно скорее начать переговоры с Москвой.
"Я считаю, что у нас есть только две сейчас красные линии в Украине: сохранить украинскую государственность и сохранить как можно большее количество украинцев. <…> О всем остальном можно договариваться", — резюмировал Бортник.
 
УКРАИНАМОСКВАРОССИЯВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала