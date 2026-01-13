Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума упростила порядок перераспределения земель - 13.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260113/zemli-866440123.html
Госдума упростила порядок перераспределения земель
Госдума упростила порядок перераспределения земель - 13.01.2026, ПРАЙМ
Госдума упростила порядок перераспределения земель
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной | 13.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-13T14:07+0300
2026-01-13T14:07+0300
экономика
россия
общество
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности. Закон позволит исправить ситуации, когда участки имеют неудобные или сложные границы (вклинивания, вкрапливания, изломанные линии, чересполосица), пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Такие дефекты затрудняют использование земли, например, для строительства. Документ содержит и меры, препятствующие отчуждению государственных и муниципальных земель по заниженным ценам или в обход конкурентных процедур. Это особенно актуально для сохранения общественных земельных ресурсов, пояснял глава комитета. Также запрещается многократное перераспределение земельных участков коммерческого назначения. При перераспределении земель допускается уменьшение площади участка, находящегося в частной собственности. А увеличение площади такого участка будет возможно лишь в пределах 1 тысячи квадратных метров, за исключением случаев перераспределения земель в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или земель сельхозназначения. Увеличение площади частных земельных участков путем перераспределения государственных или муниципальных участков и земель сейчас осуществляется за плату. Ее размер определяется в порядке, установленном правительством России, органом госвласти субъекта РФ или органом местного самоуправления. Новый закон уточняет, что размер этой платы теперь может рассчитываться на основании кадастровой стоимости исходного или образуемого земельного участка пропорционально увеличению площади частного участка. При этом органы госвласти и местного самоуправления будут вправе определить категории граждан, с которых такая плата не взимается. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_e0446c4825fef812df352fb46a46519a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, госдума
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Госдума
14:07 13.01.2026
 
Госдума упростила порядок перераспределения земель

ГД приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий порядок перераспределения земель

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.01.2026
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, упрощающий порядок перераспределения земель и земельных участков, находящихся в государственной, муниципальной или частной собственности.
Закон позволит исправить ситуации, когда участки имеют неудобные или сложные границы (вклинивания, вкрапливания, изломанные линии, чересполосица), пояснял журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Такие дефекты затрудняют использование земли, например, для строительства.
Документ содержит и меры, препятствующие отчуждению государственных и муниципальных земель по заниженным ценам или в обход конкурентных процедур. Это особенно актуально для сохранения общественных земельных ресурсов, пояснял глава комитета. Также запрещается многократное перераспределение земельных участков коммерческого назначения.
При перераспределении земель допускается уменьшение площади участка, находящегося в частной собственности. А увеличение площади такого участка будет возможно лишь в пределах 1 тысячи квадратных метров, за исключением случаев перераспределения земель в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или земель сельхозназначения.
Увеличение площади частных земельных участков путем перераспределения государственных или муниципальных участков и земель сейчас осуществляется за плату. Ее размер определяется в порядке, установленном правительством России, органом госвласти субъекта РФ или органом местного самоуправления.
Новый закон уточняет, что размер этой платы теперь может рассчитываться на основании кадастровой стоимости исходного или образуемого земельного участка пропорционально увеличению площади частного участка. При этом органы госвласти и местного самоуправления будут вправе определить категории граждан, с которых такая плата не взимается.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала