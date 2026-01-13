Объем запусков новых проектов жилья в России сократился на 12 процентов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-13T12:27+0300
2026-01-13T12:27+0300
недвижимость
бизнес
россия
москва
санкт-петербург
дом.рф
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем запусков новых проектов жилищного строительства в России сократился в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 12% - до 41 миллиона квадратных метров, сообщила госкомпания "Дом.РФ". "Застройщики вывели на рынок 41 миллион квадратных метров жилья. Снижение было предопределено результатами первой половины 2025 года. В то время застройщики столкнулись с падением продаж на 26% год к году. Реакцией на слабый спрос стало сокращение нового предложения на 23%", - говорится в сообщении. По данным компании, в том числе в Москве объем запусков новых проектов жилья сократился на 29% - до 3,9 миллиона квадратных метров, в Санкт-Петербурге вырос на 33% - до 1,8 миллиона "квадратов". Как указывается в сообщении, ожидалось, что объем запусков в целом в России сократится на 30% по итогам года - до 35 миллионов квадратных метров. Но с июля, по мере снижения ставок и восстановления активности покупателей, застройщики стали ежемесячно наращивать предложение и вывели в декабре на рынок 5,2 миллиона квадратных метров жилья против 2 миллионов в январе 2025 года.
недвижимость, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, дом.рф
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Объем запусков новых проектов жилищного строительства в России сократился в 2025 году по сравнению с предыдущим годом на 12% - до 41 миллиона квадратных метров, сообщила госкомпания "Дом.РФ".
"Застройщики вывели на рынок 41 миллион квадратных метров жилья. Снижение было предопределено результатами первой половины 2025 года. В то время застройщики столкнулись с падением продаж на 26% год к году. Реакцией на слабый спрос стало сокращение нового предложения на 23%", - говорится в сообщении.
По данным компании, в том числе в Москве объем запусков новых проектов жилья сократился на 29% - до 3,9 миллиона квадратных метров, в Санкт-Петербурге вырос на 33% - до 1,8 миллиона "квадратов".
Как указывается в сообщении, ожидалось, что объем запусков в целом в России сократится на 30% по итогам года - до 35 миллионов квадратных метров. Но с июля, по мере снижения ставок и восстановления активности покупателей, застройщики стали ежемесячно наращивать предложение и вывели в декабре на рынок 5,2 миллиона квадратных метров жилья против 2 миллионов в январе 2025 года.
В России хотят повысить для банков порог контроля сделок с недвижимостью
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
