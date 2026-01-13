https://1prime.ru/20260113/zokin-866444798.html

Суд в Чите отменил снятие ареста с имущества миллиардера Зокина

МОСКВА, 13 янв – ПРАЙМ. Четвертый арбитражный апелляционный суд (Чита) отменил судебный акт нижестоящего суда, который по ходатайству миллиардера Андрея Зокина снял арест с его имущества в пределах более 472 миллионов рублей, согласившись с доводами о его стабильном материальном положении, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Обеспечительные меры приняты в деле по иску АО "УК "Волга Нефть" и ООО "ГП Ресурс", миноритарных участников добывающей бурятской компании "Байкалгеопром", о взыскании более 472 миллионов рублей убытков с ее мажоритарного участника Зокина, а также других совладельцев – Марии Жирновой и Татьяны Нелюбиной. Арбитражный суд Бурятии в октябре по заявлению истца принял обеспечительные меры, наложив арест на активы каждого из ответчиков в пределах суммы иска, но уже в ноябре по ходатайству Зокина арест с его имущества снял. Суд принял во внимание доводы ответчика, что "его имущественное положение не создает оснований полагать, что исполнение потенциального судебного акта может быть затруднено". В своем ходатайстве Зокин, в частности, указал, что является учредителем 26 юридических лиц, а балансовая стоимость активов только тех компаний, которые ему полностью принадлежат, превышает 5,6 миллиарда рублей. Рыночная стоимость принадлежащего ответчику пакета акций ПАО "ИВИ" составляет около 4,8 миллиарда рублей, а в целом "совокупная стоимость долей участия Зокина А.А. только в тех компаниях, которые указаны в настоящих пояснениях, более чем в 20 раз превышает размер требований предъявленных к Зокину", приводится в материалах дела аргументация бизнесмена. Истец УК "Волга Нефть" в своей апелляционной жалобе указал, что основанием для отмены обеспечительных мер первая инстанция посчитала единственное обстоятельство, а именно "материальное положение (стабильное богатство) Зокина". Что, по мнению истца, "приводит к созданию беспрецедентной практики, согласно которой обеспечительные меры не могут быть приняты в отношении миллионеров и бизнесменов". Апелляция согласилась с доводами истца. "В удовлетворении заявления Зокина Андрея Александровича об отмене обеспечительных мер… надлежит отказать", - пришел к выводу суд в Чите. По данным "БИР-Аналитик", в ООО "Байкалгеопром" Зокину принадлежит 51%, УК "Волга Нефть" - 28%, ООО "ГП Ресурс" - 19%. Основной вид деятельности компании – "добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов".

