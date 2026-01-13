Цены на золото снизились после роста до рекордного значения

https://1prime.ru/20260113/zoloto-866429931.html

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник утром после роста до рекордного значения днем ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 9.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 15,16 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 600,01 доллара за тройскую унцию. В понедельник котировки драгметалла обновили рекорд, поднявшись до 4 640,26 доллара. Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,05% - до 85,05 доллара за унцию, днем ранее его котировки достигали исторически максимального значения выше 86 долларов. "Золото является универсальным средством защиты от дефолта, страха и неопределенности, учитывая его репутацию надежного убежища и сохранения ценности", - приводит агентство Рейтер мнение стратега по золоту RBC Capital Markets Кристофера Лоуни (Christopher Louney). Так, золото, выступающее в качестве надежного актива, увеличивает спрос со стороны мировых инвесторов, что повышает его котировки. Рынки оценивают геополитические и экономические риски после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. Решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник. Аналитики Citi повысили свои трехмесячные ценовые цели для золота до 5 000 долларов за тройскую унцию и для серебра до 100 долларов за унцию, передает Рейтер. В качестве причин в материале указаны сильный инвестиционный импульс, а также ожидания сохранения совокупности факторов, стимулирующих рост котировок металлов в течение первого квартала текущего года.

