Цены на золото снизились после роста до рекордного значения - 13.01.2026
Цены на золото снизились после роста до рекордного значения
Цены на золото снизились после роста до рекордного значения - 13.01.2026, ПРАЙМ
Цены на золото снизились после роста до рекордного значения
Стоимость золота опускается во вторник утром после роста до рекордного значения днем ранее, следует из данных торгов. | 13.01.2026, ПРАЙМ
рынок, торги, сша, иран, дональд трамп, comex
Рынок, Торги, США, ИРАН, Дональд Трамп, Comex, Экономика
09:15 13.01.2026 (обновлено: 09:46 13.01.2026)
 
Цены на золото снизились после роста до рекордного значения

© fotolia.com / ScanrailЗолотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Стоимость золота опускается во вторник утром после роста до рекордного значения днем ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 15,16 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,32%, - до 4 600,01 доллара за тройскую унцию. В понедельник котировки драгметалла обновили рекорд, поднявшись до 4 640,26 доллара.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время дешевел на 0,05% - до 85,05 доллара за унцию, днем ранее его котировки достигали исторически максимального значения выше 86 долларов.
"Золото является универсальным средством защиты от дефолта, страха и неопределенности, учитывая его репутацию надежного убежища и сохранения ценности", - приводит агентство Рейтер мнение стратега по золоту RBC Capital Markets Кристофера Лоуни (Christopher Louney). Так, золото, выступающее в качестве надежного актива, увеличивает спрос со стороны мировых инвесторов, что повышает его котировки.
Рынки оценивают геополитические и экономические риски после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что любые страны, ведущие дела с Ираном, будут облагаться пошлиной в 25% на все торговые операции с США. Решение о введении пошлины вступает в силу немедленно, заявил Трамп ранее во вторник.
Аналитики Citi повысили свои трехмесячные ценовые цели для золота до 5 000 долларов за тройскую унцию и для серебра до 100 долларов за унцию, передает Рейтер. В качестве причин в материале указаны сильный инвестиционный импульс, а также ожидания сохранения совокупности факторов, стимулирующих рост котировок металлов в течение первого квартала текущего года.
