Биржевая цена на золото обновила рекорд
Биржевая цена на золото обновила рекорд - 13.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена на золото обновила рекорд
13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото во вторник достигла нового исторического максимума после публикации статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. По состоянию на 19.10 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 1,61 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,03% - до 4 616,31 доллара за тройскую унцию. В районе 17.40 мск показатель достиг нового максимума в 4 643,34 доллара. Мартовский фьючерс на серебро на 19.10 мск дорожал на 4,1% - до 88,582 доллара за унцию. Годовая инфляция в США по итогам декабря осталась на уровне ноября в 2,7%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении потребительские цены в стране также ожидаемо выросли на 0,3%.Некоторые эксперты отмечают, что данные указывают на возможность нового цикла смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США в будущем. "Причиной слегка позитивного настроения на всех рынках стали благоприятные данные о потребительских ценах, которые предвещают более высокую вероятность понижения ставок ФРС в будущем", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика High Ridge Futures Дэвида Мегера (David Meger). Следующее заседание ФРС США пройдет 27-28 января. По данным CME Group, 95% опрошенных аналитиков ждут сохранения учетной ставки на текущем уровне в 3,5-3,75%.
