Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год вырос на 0,1%

2026-01-14T14:40+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с показателями 2024 года - до 55,3 миллиона человек, в том числе в декабре рост составил 0,2% - до 4 миллионов человек, сообщила компания. "ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты группы "Аэрофлот" за декабрь и 12 месяцев 2025 года. Ключевые результаты декабря 2025 года: перевезено 4,0 миллиона пассажиров, на 0,2% больше по сравнению с декабрем 2024 года... Ключевые результаты 2025 года: перевезено 55,3 миллиона пассажиров – на уровне 2024 года (больше на 0,1%)", - говорится в сообщении.Группа "Аэрофлот" в 2025 году перевезла 42 миллиона пассажиров на внутренних линиях, это на 1,4% меньше, чем в 2024 году. На международных линиях перевозки выросли на 5,2%, до 13,4 миллиона человек. Рост перевозок на международных линиях наблюдается и в декабре - на 9,3% в годовом выражении, на внутренних линиях зафиксировано снижение на 2,8%. При этом пассажирооборот группы за 2025 год вырос на 3,4%, до 154,1 миллиарда пассажиро-километров, а в декабре рост составил 5,9%, до 11,8 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел по итогам 2025 года вырос до 90,2% с 89,6% годом ранее, а в декабре этот показатель вырос до 87,9% с 85,9% в декабре 2024 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".

