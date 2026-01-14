Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
14.01.2026
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год вырос на 0,1%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год вырос на 0,1% - 14.01.2026, ПРАЙМ
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год вырос на 0,1%
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с показателями 2024 года - до 55,3 миллиона человек, в том числе в декабре... | 14.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с показателями 2024 года - до 55,3 миллиона человек, в том числе в декабре рост составил 0,2% - до 4 миллионов человек, сообщила компания. &quot;ПАО &quot;Аэрофлот&quot; сегодня публикует операционные результаты группы &quot;Аэрофлот&quot; за декабрь и 12 месяцев 2025 года. Ключевые результаты декабря 2025 года: перевезено 4,0 миллиона пассажиров, на 0,2% больше по сравнению с декабрем 2024 года... Ключевые результаты 2025 года: перевезено 55,3 миллиона пассажиров – на уровне 2024 года (больше на 0,1%)&quot;, - говорится в сообщении.Группа "Аэрофлот" в 2025 году перевезла 42 миллиона пассажиров на внутренних линиях, это на 1,4% меньше, чем в 2024 году. На международных линиях перевозки выросли на 5,2%, до 13,4 миллиона человек. Рост перевозок на международных линиях наблюдается и в декабре - на 9,3% в годовом выражении, на внутренних линиях зафиксировано снижение на 2,8%. При этом пассажирооборот группы за 2025 год вырос на 3,4%, до 154,1 миллиарда пассажиро-километров, а в декабре рост составил 5,9%, до 11,8 миллиарда пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел по итогам 2025 года вырос до 90,2% с 89,6% годом ранее, а в декабре этот показатель вырос до 87,9% с 85,9% в декабре 2024 года. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
2026
14:40 14.01.2026
 
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" за 2025 год вырос на 0,1%

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Пассажиропоток группы "Аэрофлот" по итогам 2025 года увеличился на 0,1% по сравнению с показателями 2024 года - до 55,3 миллиона человек, в том числе в декабре рост составил 0,2% - до 4 миллионов человек, сообщила компания.

"ПАО "Аэрофлот" сегодня публикует операционные результаты группы "Аэрофлот" за декабрь и 12 месяцев 2025 года. Ключевые результаты декабря 2025 года: перевезено 4,0 миллиона пассажиров, на 0,2% больше по сравнению с декабрем 2024 года... Ключевые результаты 2025 года: перевезено 55,3 миллиона пассажиров – на уровне 2024 года (больше на 0,1%)", - говорится в сообщении.

Группа "Аэрофлот" в 2025 году перевезла 42 миллиона пассажиров на внутренних линиях, это на 1,4% меньше, чем в 2024 году. На международных линиях перевозки выросли на 5,2%, до 13,4 миллиона человек.
Рост перевозок на международных линиях наблюдается и в декабре - на 9,3% в годовом выражении, на внутренних линиях зафиксировано снижение на 2,8%.
При этом пассажирооборот группы за 2025 год вырос на 3,4%, до 154,1 миллиарда пассажиро-километров, а в декабре рост составил 5,9%, до 11,8 миллиарда пассажиро-километров.
Процент занятости пассажирских кресел по итогам 2025 года вырос до 90,2% с 89,6% годом ранее, а в декабре этот показатель вырос до 87,9% с 85,9% в декабре 2024 года.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпания "Россия" и лоукостер "Победа".
