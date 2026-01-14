https://1prime.ru/20260114/aktrisa-866500296.html

2026-01-14T20:39+0300

экономика

бизнес

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская и доминиканская актриса Зои Салдана стала самой прибыльной киноактрисой в мире, общая сумма кассовых сборов фильмов с ней достигла 15,47 миллиарда долларов, следует из данных онлайн-сервиса финансовой аналитики в области кинематографа Numbers. Сервис, среди прочих кинокартин, учел роли Салданы в фантастической трилогии "Аватар", а также частях "Война бесконечности" и "Финал" супергеройской франшизы "Мстители" - каждый из фильмов преодолел порог в 1 миллиард долларов кассовых сборов. Кроме того, сервис добавил в общий подсчет участие актрисы в супергеройской трилогии "Стражи галактики", каждый из фильмов которой собрал более 700 миллиардов долларов, и научно-фантастической франшизе "Стартрек". По данным сервиса, второе место за Салданой заняла американская актриса Скарлетт Йоханссон, принесшая киноиндустрии прибыли на сумму в 15,4 миллиарда долларов. Третье место занимает американский актер Сэмюэл Л. Джексон с 14,6 миллиарда долларов кассовых сборов, уточнил сервис. И Йоханссон, и Джексон, кроме прочих работ, как и Салдана сыграли ряд ролей в прибыльных супергеройских и фантастических блокбастерах. Исходя из данных сервиса, в десятку самых прибыльных актеров также вошли американские киноактеры Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Том Круз, австралийский актер Крис Хемсворт, американские актеры Вин Дизель, Крис Эванс и Дуэйн Джонсон - все они преодолели порог в 11,4 миллиарда долларов суммарных кассовых сборов.

