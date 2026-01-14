Российский рынок акций растет на позитивных внешнеполитических сигналах

https://1prime.ru/20260114/aktsii-866489819.html

Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду на позитивных внешнеполитических сигналах, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 14.01.2026, ПРАЙМ

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренный рост днем в среду на позитивных внешнеполитических сигналах, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.15 мск рос на 0,41%, до 2 708,09 пункта. Мартовский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,92% - до 66,07 доллара за баррель. "Российский фондовый рынок в среду, 14 января, в течение дневной сессии не показал существенных изменений, сохранив утренний рост на фоне внешнеполитических сигналов из Европы и США. Сообщения о том, что правительства стран ЕС предлагают назначить отдельного представителя для контактов с Москвой, участники воспринимают как возвращение темы возможных переговорных каналов в европейскую повестку", - комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". Отдельно внимание участников привлекли сведения о подготовке встречи парламентариев России и США, на которой могут обсудить Венесуэлу и потенциальное сотрудничество в нефтяной сфере, добавил эксперт. "Объемы торгов остаются сравнительно низкими - инвесторы еще не полностью отошли от праздников, а ключевых позитивных катализаторов не появилось", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Российский рынок акций в середине дня сумел развернуться вверх после утренней просадки. Основным драйвером для покупателей послужили сообщения о планируемом визите американской делегации в Москву. Это известие вызвало волну спекулятивного роста, позволив индексу Мосбиржи преодолеть важный рубеж в 2700 пунктов. Продолжается впечатляющее ралли в драгоценных металлах", - рассказал Иван Ефанов из "Цифра брокер". В лидерах роста - акции "Селигдара" (+4,67%), "Мечела" (префы растут на 3,17%, обыкновенные акции – на 2,36%), "Магнита" (+2,84%), "ЛСР" (+2,78%), и "СПБ Биржа" (+2,04%). "В "Селигдаре" сохранялись покупки на фоне достижения ценами на золото очередного рекорда 4647 доллара за унцию. "СПБ Биржа" заявила о рекордном объеме торгов российскими ценными бумагами в декабре, который подскочил на 33,56% по сравнению с предыдущем месяцем и в 59 раз превысил уровень годовой давности, достигнув 193,5 миллиарда рублей", - комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В лидерах снижения - акции "Вуш Холдинга" (−1,13%), "Фармсинтеза" (−1,08%), префы "Сургутнефтегаза" (−0,8%), обыкновенные акции "Россетей" (−0,65%), "Камаза" (−0,6%) и ОВК (−0,4%). "В целом российский рынок сейчас во власти геополитических новостей и ожидания свежей макростатистики. Локальные инвесторы уже отучились резко реагировать на каждый новый санкционный пакет, но и радоваться особо нечему - позитивных сюрпризов нет. Краткосрочно индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит вялую динамику в диапазоне 2675-2775 пунктов до появления конкретных сигналов по инфляции, ставке ЦБ или геополитике", - заключил Силаев. Абрамов ожидает завершения торгов в "зеленой" зоне.

