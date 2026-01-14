https://1prime.ru/20260114/aktsii-866500470.html

Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,21%

2026-01-14T20:47+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вырос на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов увеличился на 0,21%, до 2 702,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87% до 1 112,29 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,57%, до 1 083,61 пункта.

2026

