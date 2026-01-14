https://1prime.ru/20260114/apk-866475296.html

Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году

Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году - 14.01.2026, ПРАЙМ

Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году

Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за календарный 2025 год Россия поставила в Судан 1,7 миллиона тонн продукции АПК на сумму около 410 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2,3 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в структуре российских поставок аграрной продукции в эту страну доминирующую позицию занимает пшеница - с закупками, превышающими 408 миллионов долларов. Помимо этого, осуществлялся ввоз активных дрожжей, пшеничной или ржано-пшеничной муки. В центре напомнили, что максимальный объем экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году, когда Россия поставила в Судан продукции АПК почти на 467 миллионов долларов.

