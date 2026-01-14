Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году - 14.01.2026, ПРАЙМ
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году
сельское хозяйство
бизнес
судан
агроэкспорт
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". &quot;Согласно предварительным оценкам экспертов, за календарный 2025 год Россия поставила в Судан 1,7 миллиона тонн продукции АПК на сумму около 410 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2,3 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении&quot;, - говорится в сообщении.Отмечается, что в структуре российских поставок аграрной продукции в эту страну доминирующую позицию занимает пшеница - с закупками, превышающими 408 миллионов долларов. Помимо этого, осуществлялся ввоз активных дрожжей, пшеничной или ржано-пшеничной муки. В центре напомнили, что максимальный объем экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году, когда Россия поставила в Судан продукции АПК почти на 467 миллионов долларов.
судан
сельское хозяйство, бизнес, судан, агроэкспорт
Сельское хозяйство, Бизнес, СУДАН, Агроэкспорт
11:20 14.01.2026
 
© РИА Новости . Валерий Титиевский
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".

"Согласно предварительным оценкам экспертов, за календарный 2025 год Россия поставила в Судан 1,7 миллиона тонн продукции АПК на сумму около 410 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2,3 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в структуре российских поставок аграрной продукции в эту страну доминирующую позицию занимает пшеница - с закупками, превышающими 408 миллионов долларов. Помимо этого, осуществлялся ввоз активных дрожжей, пшеничной или ржано-пшеничной муки.
В центре напомнили, что максимальный объем экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году, когда Россия поставила в Судан продукции АПК почти на 467 миллионов долларов.
Сбор урожая пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Володин: выручка России от экспорта продукции АПК больше, чем от оружия
12 ноября 2025, 14:02
 
Сельское хозяйствоБизнесСУДАНАгроэкспорт
 
 
