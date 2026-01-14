https://1prime.ru/20260114/apk-866475296.html
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году - 14.01.2026
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году
Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". | 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, за календарный 2025 год Россия поставила в Судан 1,7 миллиона тонн продукции АПК на сумму около 410 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2,3 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении", - говорится в сообщении.Отмечается, что в структуре российских поставок аграрной продукции в эту страну доминирующую позицию занимает пшеница - с закупками, превышающими 408 миллионов долларов. Помимо этого, осуществлялся ввоз активных дрожжей, пшеничной или ржано-пшеничной муки. В центре напомнили, что максимальный объем экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году, когда Россия поставила в Судан продукции АПК почти на 467 миллионов долларов.
судан
https://cdnn.1prime.ru/img/77378/44/773784437_171:0:2994:2117_1920x0_80_0_0_5e0bc8e11a3eaa4f26d7ca945db4f95d.jpg
Россия нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2025 году
Россия в 2025 году увеличила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Россия в 2025 году нарастила экспорт продукции АПК в Судан в 2,3 раза, до 410 миллионов долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, за календарный 2025 год Россия поставила в Судан 1,7 миллиона тонн продукции АПК на сумму около 410 миллионов долларов. В сравнении с 2024 годом объем поставок вырос в 2,3 раза как в натуральном, так и стоимостном выражении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в структуре российских поставок аграрной продукции в эту страну доминирующую позицию занимает пшеница - с закупками, превышающими 408 миллионов долларов. Помимо этого, осуществлялся ввоз активных дрожжей, пшеничной или ржано-пшеничной муки.
В центре напомнили, что максимальный объем экспорта в стоимостном выражении был зафиксирован в 2018 году, когда Россия поставила в Судан продукции АПК почти на 467 миллионов долларов.
