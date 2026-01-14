https://1prime.ru/20260114/apple-866475434.html
Apple зарегистрировала в России товарный знак
Apple зарегистрировала в России товарный знак
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет оказывать в России образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, организовывать прокат кинофильмов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
