Apple зарегистрировала в России товарный знак

14.01.2026

2026-01-14

2026-01-14T11:22+0300

2026-01-14T11:22+0300

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Американская корпорация по разработке и производству бытовой электроники Apple зарегистрировала товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, компания подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака в ноябре 2023 года. В январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать его. Под этим брендом компания хочет оказывать в России образовательные и развлекательные услуги, выпускать музыкальную продукцию, издавать книги, организовывать прокат кинофильмов. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.

