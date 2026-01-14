Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260114/armeniya-866481591.html
Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа"
Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа" - 14.01.2026, ПРАЙМ
Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа"
Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить... | 14.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-14T13:23+0300
2026-01-14T13:23+0300
россия
мировая экономика
армения
ереван
азербайджан
никол пашинян
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866372224_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_354807701fd57639645b4eed0f0e7305.jpg
ЕРЕВАН, 14 янв – ПРАЙМ. Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%. &quot;Нет, не обсуждалась&quot;, - заявил Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста, обсуждалась ли возможность участия РФ в проекте.По его словам, контуры проекта в значительной степени уже ясны. "Но, опять же, масштабное разблокирование (транспортных коммуникаций – ред.) выгодно всем соседям, непосредственным или находящимся немного поодаль странам региона… Мы не ставим цель каким-либо образом исключать Россию. Очевидно, на территории Армении Россия представлена в различной инфраструктуре, в железных дорогах. Это не TRIPP, но продолжение TRIPP, связанная с TRIPP (инфраструктура – ред.). Значит, возможность другой деятельности, связи, сотрудничества может также создаться для Российской Федерации", - заявил глава МИД. По его словам, с американской стороной не обсуждалась также возможность участие Турции в проекте. По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
https://1prime.ru/20251216/kalugin-865590381.html
https://1prime.ru/20260114/armenija-866461555.html
армения
ереван
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866372224_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_98a8a513bf386a7ff3ad27c268589c2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, мид
РОССИЯ, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, АЗЕРБАЙДЖАН, Никол Пашинян, Дональд Трамп, МИД
13:23 14.01.2026
 
Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа"

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в проекте TRIPP

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкГорода мира. Ереван
Города мира. Ереван - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Города мира. Ереван. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕРЕВАН, 14 янв – ПРАЙМ. Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%.
МИД России - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа"
16 декабря 2025, 08:19

"Нет, не обсуждалась", - заявил Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста, обсуждалась ли возможность участия РФ в проекте.

По его словам, контуры проекта в значительной степени уже ясны. "Но, опять же, масштабное разблокирование (транспортных коммуникаций – ред.) выгодно всем соседям, непосредственным или находящимся немного поодаль странам региона… Мы не ставим цель каким-либо образом исключать Россию. Очевидно, на территории Армении Россия представлена в различной инфраструктуре, в железных дорогах. Это не TRIPP, но продолжение TRIPP, связанная с TRIPP (инфраструктура – ред.). Значит, возможность другой деятельности, связи, сотрудничества может также создаться для Российской Федерации", - заявил глава МИД.
По его словам, с американской стороной не обсуждалась также возможность участие Турции в проекте.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".
Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.
Армения привлекла частных операторов для работы на "Маршруте Трампа"
03:23
 
РОССИЯМировая экономикаАРМЕНИЯЕреванАЗЕРБАЙДЖАННикол ПашинянДональд ТрампМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала