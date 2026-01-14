https://1prime.ru/20260114/armeniya-866481591.html

Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа"

Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа" - 14.01.2026, ПРАЙМ

Ереван и Вашингтон не обсуждали участие России в "Маршруте Трампа"

Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить... | 14.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-14T13:23+0300

2026-01-14T13:23+0300

2026-01-14T13:23+0300

россия

мировая экономика

армения

ереван

азербайджан

никол пашинян

дональд трамп

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0b/866372224_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_354807701fd57639645b4eed0f0e7305.jpg

ЕРЕВАН, 14 янв – ПРАЙМ. Ереван и Вашингтон не обсуждали вопрос участия РФ в проекте "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Ранее в среду американский госдеп сообщил, что Вашингтон и Ереван создадут совместное предприятие по развитию транспортных путей в Армении под названием TRIPP Development Company. В компании у США будет 74% акций, а у Армении - 26% сроком на 49 лет. Предполагается, что впоследствии соглашение продлят еще на 50 лет и выпустят дополнительные акции, в результате чего доля Еревана возрастет до 49%. "Нет, не обсуждалась", - заявил Мирзоян, отвечая на вопрос журналиста, обсуждалась ли возможность участия РФ в проекте.По его словам, контуры проекта в значительной степени уже ясны. "Но, опять же, масштабное разблокирование (транспортных коммуникаций – ред.) выгодно всем соседям, непосредственным или находящимся немного поодаль странам региона… Мы не ставим цель каким-либо образом исключать Россию. Очевидно, на территории Армении Россия представлена в различной инфраструктуре, в железных дорогах. Это не TRIPP, но продолжение TRIPP, связанная с TRIPP (инфраструктура – ред.). Значит, возможность другой деятельности, связи, сотрудничества может также создаться для Российской Федерации", - заявил глава МИД. По его словам, с американской стороной не обсуждалась также возможность участие Турции в проекте. По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Этот маршрут подразумевает разблокировку транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной автономией в Нахичевани через Армению. Как заявлял Пашинян, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке. Существующая с советского времени магистраль проходит по северному берегу реки Аракс, в том числе через Мегри в Сюникской области на юге Армении. В начале 1990-х годов движение на мегринском участке железной дороги, протяженность которого составляет около 45 километров, прервалось из-за вооруженного конфликта в Карабахе. Впоследствии пути на этом отрезке были разобраны, а дальше к востоку - затоплены при заполнении водохранилища Худаферинской ГЭС на иранской границе.

https://1prime.ru/20251216/kalugin-865590381.html

https://1prime.ru/20260114/armenija-866461555.html

армения

ереван

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, армения, ереван, азербайджан, никол пашинян, дональд трамп, мид