Биржи АТР поднимаются в среду на новостях

14.01.2026

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром, инвесторы оценивают политические новости из Японии и анализируют внешнеторговую статистику Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,2%, до 4 188,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,13%, до 2 733,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,41%, до 26 948,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,01%, до 8 809,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,18%, до 4 700,18 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время увеличивался на 1,18%, до 54 197 пунктов, ранее в ходе торгов он достиг нового рекордного значения в 54 522 пункта. Инвесторы продолжают следить за политической ситуацией в Японии. Премьер-министр страны Санаэ Такаити координирует график действий на случай принятия ею решения о роспуске парламента, согласно которому о проведении досрочных выборов объявят уже 27 января, чтобы голосование назначили на 8 февраля, как сообщила ранее в среду газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники. В этот же день главное таможенное управление КНР опубликовало статистические данные по торговле страны. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года

