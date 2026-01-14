Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260114/atr-866466625.html
2026-01-14T08:18+0300
2026-01-14T08:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82803/08/828030878_0:299:4079:2593_1920x0_80_0_0_eadf2618eec47cd44cf825ffcd0c35fd.jpg
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром, инвесторы оценивают политические новости из Японии и анализируют внешнеторговую статистику Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,2%, до 4 188,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,13%, до 2 733,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,41%, до 26 948,5 пункта. Австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,01%, до 8 809,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,18%, до 4 700,18 пункта. Японский Nikkei 225 в то же время увеличивался на 1,18%, до 54 197 пунктов, ранее в ходе торгов он достиг нового рекордного значения в 54 522 пункта. Инвесторы продолжают следить за политической ситуацией в Японии. Премьер-министр страны Санаэ Такаити координирует график действий на случай принятия ею решения о роспуске парламента, согласно которому о проведении досрочных выборов объявят уже 27 января, чтобы голосование назначили на 8 февраля, как сообщила ранее в среду газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники. В этот же день главное таможенное управление КНР опубликовало статистические данные по торговле страны. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года
Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Биржи АТР поднимаются в среду на новостях

Табло Токийской фондовой биржи
Табло Токийской фондовой биржи - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Табло Токийской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Toru Yamanaka
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром, инвесторы оценивают политические новости из Японии и анализируют внешнеторговую статистику Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite поднимался на 1,2%, до 4 188,24 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 2,13%, до 2 733,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,41%, до 26 948,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,01%, до 8 809,2 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,18%, до 4 700,18 пункта.
Японский Nikkei 225 в то же время увеличивался на 1,18%, до 54 197 пунктов, ранее в ходе торгов он достиг нового рекордного значения в 54 522 пункта.
Инвесторы продолжают следить за политической ситуацией в Японии. Премьер-министр страны Санаэ Такаити координирует график действий на случай принятия ею решения о роспуске парламента, согласно которому о проведении досрочных выборов объявят уже 27 января, чтобы голосование назначили на 8 февраля, как сообщила ранее в среду газета "Иомиури" со ссылкой на правительственные источники.
В этот же день главное таможенное управление КНР опубликовало статистические данные по торговле страны. Общий объем внешней торговли Китая в 2025 году достиг рекордных 6,35 триллиона долларов, что на 3,2% больше показателя 2024 года
Шанхайская фондовая биржа, Китай - ПРАЙМ, 1920, 12.01.2026
Основные фондовые индексы АТР заметно выросли
12 января, 12:30
 
