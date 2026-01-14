https://1prime.ru/20260114/atr-866475128.html
Биржи АТР второй день подряд обновляют исторические рекорды
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном выросли, второй день подряд южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 обновляют исторические рекорды, при этом индексы Китая вновь достигли максимумов 2015 года, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снизился на 0,31%, до 4 126,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - увеличился на 0,65%, до 2 693,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index - вырос на 0,4%, до 26 956,35 пункта. Южнокорейский индекс KOSPI поднялся на 0,65%, до 4 723,1 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,14%, до 8 820,6 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,48%, до 54 341,23 пункта. Южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд до 4 723,1 пункта, а японский Nikkei 225 - до 54 487,32 пункта, впервые поднявшись выше 54 тысяч пунктов. В ходе торгов Shanghai Composite и Shenzhen Composite поднимались до самых высоких отметок с июля и июня 2015 года соответственно. Инвесторы обратили внимание на макростатистику. Так, экспорт Китая в декабре поднялся на 6,6% в годовом выражении, ожидалось увеличение на 3%. Импорт увеличился на 5,7% к прошлому году, тогда как прогнозировался рост лишь на 0,9%. Безработица в Южной Корее в декабре, с учетом сезонной коррекции, выросла до 4% с 2,7% в ноябре. Аналитики ожидали сохранения показателя.
