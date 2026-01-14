Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономика
"АвтоВАЗ" планирует в 2026 году увеличить продажи в России и за рубежом
2026-01-14T18:47+0300
2026-01-14T18:47+0300
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году рассчитывает увеличить суммарные продажи в РФ и за рубежом до порядка 400 тысяч автомобилей, из которых 370 тысяч придется на внутренний рынок, а 30 тысяч - на экспорт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" в 2025 году реализовал 338 тысяч новых автомобилей Lada в России, что на 26% меньше, чем годом ранее, при этом экспортные продажи автогиганта выросли на 31% и составили 20,7 тысячи машин. "Пока мы планируем реализовать на российском рынке в 2026 году порядка 370 тысяч автомобилей. Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий, которые мы увидим. На экспорт мы планируем произвести примерно 30 тысяч автомобилей, чтобы сохранить тот баланс производства и стоков, который сейчас есть. Но если рубль у нас будет несколько другим, то и эти планы на экспорт тоже могут немного поменяться", - сказал Соколов в кулуарах пресс-конференции "АвтоВАЗа" по итогам 2025 года. При этом российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в текущем году, по оценкам компании, вырастет примерно на 6% по сравнению с результатом 2025 года и достигнет показателя в 1,5 миллиона машин. "Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные", - добавил Соколов. Он также подтвердил, что в 2026 году компания нарастит производство автомобилей на 23% и выпустит 400 тысяч автомобилей.
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
18:47 14.01.2026
 
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" в 2026 году рассчитывает увеличить суммарные продажи в РФ и за рубежом до порядка 400 тысяч автомобилей, из которых 370 тысяч придется на внутренний рынок, а 30 тысяч - на экспорт, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" в 2025 году реализовал 338 тысяч новых автомобилей Lada в России, что на 26% меньше, чем годом ранее, при этом экспортные продажи автогиганта выросли на 31% и составили 20,7 тысячи машин.
"Пока мы планируем реализовать на российском рынке в 2026 году порядка 370 тысяч автомобилей. Но мы готовы и нарастить объемы. Все будет зависеть от рынка, а рынок будет зависеть от макроэкономических условий, которые мы увидим. На экспорт мы планируем произвести примерно 30 тысяч автомобилей, чтобы сохранить тот баланс производства и стоков, который сейчас есть. Но если рубль у нас будет несколько другим, то и эти планы на экспорт тоже могут немного поменяться", - сказал Соколов в кулуарах пресс-конференции "АвтоВАЗа" по итогам 2025 года.
При этом российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в текущем году, по оценкам компании, вырастет примерно на 6% по сравнению с результатом 2025 года и достигнет показателя в 1,5 миллиона машин.
"Конечно, 2026 год тоже может преподнести многочисленные сюрпризы. Хотелось бы, чтобы они были положительные", - добавил Соколов.
Он также подтвердил, что в 2026 году компания нарастит производство автомобилей на 23% и выпустит 400 тысяч автомобилей.
Tesla перестанет продавать систему автопилота FSD
Экономика Бизнес РОССИЯ РФ Максим Соколов АвтоВАЗ Lada Vision 4x4
 
 
