Австрия с июля снизит НДС на ряд продуктов питания до 5%

Добавлены подробности (пятый абзац). ВЕНА, 14 янв - РИА Новости. Власти Австрии намерены снизить НДС на ряд продуктов питания вдвое с 1 июля текущего года - до 5%, для борьбы с инфляцией, заявил журналистам канцлер республики Кристиан Штокер. "Помимо энергии, подорожали прежде всего повседневные покупки, что для людей часто стало серьезной нагрузкой. Поэтому мы поддержим население и с июля этого года снизим налог на добавленную стоимость на отобранную корзину товаров наполовину - до уровня чуть ниже 5%", - сказал канцлер на пресс-конференции в среду. Прямую трансляцию мероприятия в прямом эфире вел австрийский телеканал OE24. Как пояснили в пресс-службе ведомства канцлера, согласно принятому плану, пониженная ставка НДС будет применяться к отдельным категориям базовых продуктов питания. Выпадающие доходы бюджета предполагается полностью компенсировать за счет введения сбора на неперерабатываемый пластик, а также специального сбора на посылки из других стран, призванного защитить традиционную розничную торговлю. "За счет усиленной контрольной деятельности и тесного взаимодействия с Федеральным ведомством по конкуренции будет обеспечено, чтобы снижение налогов, как предусмотрено законом, было передано потребителям", - говорится в сообщении, распространенном среди журналистов. Точный список продуктов, относящихся к категории "базовых продуктов питания", пока не представлен официально. Однако, как сообщил OE24, ссылаясь на свою информацию, планируется создать своего рода "австрийскую корзину товаров", в которую войдут такие продукты, как молоко, яйца, масло, хлеб, макароны и картофель. Власти отмечают, что продолжающийся рост цен не только обременяет австрийцев в повседневной жизни, но и наносит ущерб экономике страны, ее конкурентоспособности, и усиливает неопределенность в отношении будущего. В связи с этим борьба с подорожанием объявлена одним из приоритетов правительства.

