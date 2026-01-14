"АвтоВАЗ" начнет продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM

https://1prime.ru/20260114/avtovaz-866479578.html

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании. | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании. "Развитие модельного ряда Lada 2026… Усиление линейки LCV: вывод бренда SKM", - говорится в материалах презентации, представленной президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым.Соколов в конце октября заявлял, что "АвтоВАЗ" занимается сертификацией автомобилей бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок. В марте прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.

