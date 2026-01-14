"АвтоВАЗ" начнет продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-14T12:37+0300
2026-01-14T12:37+0300
бизнес
россия
промышленность
максим соколов
автоваз
lada vision 4x4
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании. &quot;Развитие модельного ряда Lada 2026… Усиление линейки LCV: вывод бренда SKM&quot;, - говорится в материалах презентации, представленной президентом &quot;АвтоВАЗа&quot; Максимом Соколовым.Соколов в конце октября заявлял, что "АвтоВАЗ" занимается сертификацией автомобилей бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок. В марте прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.
бизнес, россия, промышленность, максим соколов, автоваз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vision 4x4
12:37 14.01.2026
 
© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2026
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать продажи новой линейки коммерческих автомобилей SKM в 2026 году, следует из презентации компании.

"Развитие модельного ряда Lada 2026… Усиление линейки LCV: вывод бренда SKM", - говорится в материалах презентации, представленной президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым.

Соколов в конце октября заявлял, что "АвтоВАЗ" занимается сертификацией автомобилей бренда SKM и будет искать выгодный момент для выпуска этих машин на рынок.
В марте прошлого года "АвтоВАЗ" сообщил о запуске нового бренда легких коммерческих автомобилей под брендом SKM. В него должны войти пассажирские и цельнометаллические фургоны.
Конвейер на АвтоВАЗе - ПРАЙМ, 1920, 30.12.2025
Глава "АвтоВАЗа" подтвердил производственный план на 2026 год
30 декабря 2025, 10:20
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМаксим СоколовАвтоВАЗLada Vision 4x4
 
 
