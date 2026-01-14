"Где деньги?" Азаров резко отреагировал на новый шаг Евросоюза
Экс-премьер Украины Азаров возмутился количеством украденной финансовой помощи Киеву
Николай Азаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров, выражая свое мнение об утверждении Евросоюзом многомиллиардного займа для Киева, выразил недовольство объемом финансовой помощи, которая, по его мнению, в значительной степени могла быть похищена.
"Меня поразила огромнейшая сумма, которую западные страны влили в войну на Украине. Я ее называю, а у самого в голове не очень укладывается! С 2022 по 2025 год в Украину было влито 568 миллиардов долларов", — написал он в Telegram-канале.
По словам Азарова, если бы эта сумма была поделена на всех граждан, то каждый житель Украины мог бы получить свыше 20 тысяч долларов.
"Украинцы, вы хоть как-то прочувствовали, что на вашу голову просыпался такой золотой дождь? Где эти деньги? Вот в чем вопрос", — резюмировал Азаров.
В декабре глава Евросовета Антониу Кошта проинформировал, что Евросоюз предоставит Украине займ на 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС, который потенциально может быть возвращен за счет российских активов — их заморозка в Москве неоднократно называлась воровством.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отметил, что по итогам саммита и обсуждений все страны ЕС пришли к осознанию того, что конфискация активов России сопряжена с финансовыми и правовыми рисками, которые сложно контролировать.
Еврокомиссия стремилась заручиться согласием стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма в диапазоне от 185 миллиардов до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина должна была бы условно вернуть после завершения конфликта и "выплаты ей Москвой материального ущерба". В российском МИД подчеркивали, что идеи ЕС о выплате Россией репараций Украине далеки от реальности.