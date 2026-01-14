https://1prime.ru/20260114/birzha-866482577.html

Объем торгов ценными бумагами на "СПБ бирже" в декабре вырос до максимума

Объём торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в декабре вырос до максимума в году, подскочив в 59 раз в годовом выражении, до 193,5 миллиарда рублей, | 14.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 янв - ПРАЙМ. Объём торгов российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в декабре вырос до максимума в году, подскочив в 59 раз в годовом выражении, до 193,5 миллиарда рублей, следует из данных торговой площадки. "Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с ценными бумагами российских компаний на "СПБ бирже" по итогам декабря достиг 193,5 миллиарда рублей, став максимальным показателем за 2025 год. По сравнению с ноябрём 2025 года (144,87 миллиарда) объём торгов вырос на 33,56% и в 59 раз превысил аналогичный показатель декабря 2024 года", - сообщает биржа.А рекорд дневного объёма торгов, составивший 19,87 миллиарда рублей, зафиксирован 29 декабря, добавляется там. Количество активных счетов инвесторов в декабре увеличилось до 1,86 миллиона с ноябрьских 1,62 миллиона. Участники торгов заключили в декабре 49,3 миллиона сделок, что на 3,88% меньше по сравнению с ноябрём (51,29 миллиона). Среднедневной объём торгов в будние дни декабря составил 8,41 миллиарда рублей, что на 23,88% больше, чем в ноябре (6,79 миллиарда). С учётом выходных дней среднедневной объём торгов составил 6,24 миллиарда рублей (в ноябре — 4,83 миллиарда), оценила биржа. Доля объёма торгов по выходным дням составила 4,4% (8,52 миллиарда рублей) от общего объёма торгов за месяц. Стоимостной объём сделок в режиме основных торгов с расчётными фьючерсными контрактами составил в декабре 100,88 миллиона рублей. Количество сделок составило 16,6 тысячи. В информационной системе "СПБ биржи" в декабре размещены ЦФА на 1,52 миллиарда рублей.

