Рынок все решил: те, кто были в топе, станут слабым звеном

МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Ключевая особенность 2026 года — смещение фокуса с роста на управление риском. Стратегии "купил и держи" уступают место активному управлению, валютной диверсификации и работе с ликвидностью. Геополитика перестаёт быть фоном и становится постоянной компонентой инвестиционной модели. В этих условиях выигрывают не те, кто делает ставку на ускорение роста, а те, кто умеет работать в режиме ограничений.
2026 год вряд ли станет годом большого кризиса или большого бума. Это будет год закрепления. Для рынков — меньше иллюзий и больше прагматизма. Для инвесторов — время холодного расчёта, строгой селекции активов и чёткого понимания того, где именно проходят новые линии глобального и локального равновесия.
Начало 2026 года выглядит не как точка разворота, а как момент окончательной фиксации глобальных трендов. Мир входит в фазу, где ключевые макроэкономические и геополитические процессы больше не разворачиваются, а цементируются. Для инвесторов это принципиально меняет правила игры: эпоха ставок на резкие сценарные переломы уступает место периоду структурных ограничений, где доходность определяется не скоростью реакции на новости, а глубиной понимания новой архитектуры глобального равновесия.
Глобальная экономика в целом движется к состоянию управляемого напряжения. Противостояние США и Китая — лучший пример. После нескольких лет торговых и технологических конфликтов стороны де-факто приняли формат контролируемой конфронтации. Политическая риторика остаётся жёсткой, но экономическая логика берёт верх: США заинтересованы в устойчивых цепочках поставок и сдерживании инфляции, Китай — в сохранении экспортных рынков на фоне структурного замедления роста и слабого внутреннего спроса. Для инвесторов это означает снижение вероятности резких разрывов и поддержку глобальных рынков, но при резко возросшей избирательности по секторам и регионам.
Дискуссия о судьбе доллара после турбулентного 2025 года стала громче, но практических последствий почти не имеет. Несмотря на циклическое ослабление, доллар остаётся ядром мировой финансовой системы благодаря глубине и ликвидности рынка американского долга. Для инвесторов это важный ориентир: стратегии дедолларизации имеют тактический характер и работают как элемент хеджирования, но ставка на системный слом долларовой архитектуры остаётся спекулятивной и плохо вознаграждаемой с точки зрения риска.
Наиболее уязвимым регионом выглядит Европа. Именно она становится главным адресатом второго китайского экспортного шока. Европейская промышленность всё чаще проигрывает конкуренцию по цене и масштабу, а регуляторная нагрузка и высокая себестоимость лишь усиливают давление. Политические попытки защитить рынок через пошлины и антидемпинговые меры не решают структурных проблем. Для инвесторов это означает рост политических рисков и необходимость осторожного отношения к классическим промышленным активам ЕС. При этом трансформация роли Германии и отход от фискальных табу создают точечные возможности в инфраструктуре и долговых инструментах, но устойчивость этого тренда напрямую зависит от политики ЕЦБ.
Япония остаётся источником асимметричных рисков. Попытки нормализации денежно-кредитной политики сопровождаются ростом доходностей облигаций, но не укреплением иены. Масштабные зарубежные позиции японских инвесторов сохраняют потенциал резких рыночных движений в периоды стресса. Для глобальных портфелей это фактор, который сложно игнорировать, но невозможно превратить в устойчивую инвестиционную идею.
На этом фоне Россия в 2026 году входит в фазу закрепления низкого потенциального роста. Экономика выходит из фискально-индуцированного импульса 2023–2024 годов и всё отчётливее демонстрирует признаки структурного плато. Даже при формальном росте ВВП в диапазоне 0,5–1,5% речь идёт не о расширении потенциала, а о фиксации низкоуровневого равновесия. Высокая стоимость капитала, дефицит рабочей силы, деградация инвестиционного цикла и рост роли государства снижают воспроизводимость роста и его инвестиционную привлекательность.
Для российских инвесторов это означает принципиальный пересмотр стратегий. Фондовый рынок перестаёт быть историей восстановления или переоценки. Премия за риск по акциям в целом остаётся недостаточной для компенсации макроэкономической и институциональной неопределённости. Инвестиционные возможности смещаются в сторону квазисуверенных инструментов, облигаций с высокой реальной доходностью и отдельных экспортно-ориентированных компаний, чувствительных к сырьевым ценам и валютной динамике. Дивидендные истории сохраняют привлекательность, но требуют жёсткой селекции и консервативных ожиданий.
Автор - Ярослав Кабаков, преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, директор по стратегии ИК "ФИНАМ"
